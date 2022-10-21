Букмекеры назвали высокими шансы Джонсона вновь стать премьером Британии

За пост премьера Британии, как ожидается, могут побороться бывший министр финансов Риши Сунак, экс-премьер Борис Джонсон и бывшая глава МИДа Пенни Мордонт. Британские букмекеры считают шансы первых двух наиболее высокими

Борис Джонсон (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Британские букмекеры считают, что бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и канцлер казначейства Риши Сунак могут стать наиболее вероятными лидерами на выборах нового главы Консервативной партии и премьера Британии. Именно об этом свидетельствуют количество и коэффициенты ставок на этих политиков, размещаемых в национальных букмекерских конторах, говорится в обобщенных данных портала Oddchecker.

Выборы нового лидера партии пройдут на следующей неделе. Официальная процедура выдвижения кандидатов завершится в 14:00 (16:00 мск) в понедельник, 24 октября. Выдвинуться сможет тот, кто заручится поддержкой 100 и более парламентариев-консерваторов. В тот же день пройдут первые туры голосования среди парламентариев — членов парламентской фракции Консервативной партии, если кандидатов будет больше двух. К концу дня в гонке должны остаться только два претендента. С 25 по 27 октября пройдут теледебаты кандидатов. Общее голосование членов Консервативной партии состоится в пятницу, 28 октября. Оно пройдет в онлайн-режиме, а не по почте, как ранее, для того, чтобы выбрать нового премьера как можно быстрее. Имя главы кабинета министров и руководителя партии назовут в тот же день во второй половине дня. По данным на середину дня пятницы, 21 октября, известно, что в выборах с высокой долей вероятности могут принять участие Риши Сунак, Пенни Мордонт и Борис Джонсон. Глава Минфина Джереми Хант и министр обороны Бен Уоллес отказались выдвигать свои кандидатуры.

На Сунака ставки принимаются со средним коэффициентом 17/16, то есть каждые £16 при победе экс-канцлера принесут поставившему на него £17. На Джонсона ставки принимаются с коэффициентом 13/10, на Мордонт ставят с коэффициентом 11/1, что говорит о меньшей вероятности избрания и, как следствие, больший выигрыш при победе, а на министра по вопросам отношений с Евросоюзом Дэвида Фроста (ставить можно на любого политика, даже который не объявлял о желании участвовать в выборах. — РБК) — с коэффициентом 100/1.

Издание Telegraph отмечает, что поддержка Джонсона резко выросла 20–21 октября, когда появились сообщения о его возможном участии в выборах, а шансы Мордонт уменьшаются.

При этом лидером Telegraph также называет Сунака, который фактически принудил Джонсона к отставке летом 2022 года после череды скандалов, а также стал главным соперником Лиз Трасс на выборах премьера. На основе анализа ставок издание оценивает вероятность Сунака стать премьером в 52%.

Шансы Джонсона оцениваются в 46%, и поддержка его продолжает расти. Мордонт может стать премьером с вероятностью в 10%, свидетельствует анализ Telegraph.

Телеканал Sky News отмечает, что о поддержке кандидатуры Сунака заявили (по данным на 17:00 мск) 58 парламентариев-консерваторов, Джонсона поддержали 36 депутатов, Мордонт — 16 человек. Всего для выдвижения кандидатам нужно заручиться поддержкой 100 членов фракции.

Глава кабинета Лиз Трасс объявила об отставке 20 октября, после обвинений в неспособности справиться с экономическими проблемами. Она пробыла премьером 45 дней, это рекордно короткий для современной Британии срок. За это время она успела попасть под критику за представленный совместно с канцлером Квази Квартенгом краткий проект бюджета на будущий год, после оглашения которого в стране обрушились финансовые и ипотечные рынки.

Также Трасс критиковали за намерение по предложению Квартенга снизить налоги и одновременно ослабить налоговые обязательства наиболее обеспеченных британцев. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги страны. Курс фунта стерлингов также снизился и фактически сравнялся с курсом доллара. После скандала она уволила Квартенга, но это не спасло ее от дальнейшего давления, которое в результате привело к отставке.

Уже в день отставки Трасс стали появляться сообщения о возможном участии Сунака и Мордонт в предстоящих выборах премьера. Тогда же источники телеканала Sky News сообщили, что министр финансов Джереми Хант не планирует принимать учаcтия в выборах лидера партии, а 21 октября от борьбы за пост премьера отказался и Уоллес.

О вероятном участии Джонсона в выборах сообщила 21 октября Times. Издание отмечает, что экс-премьер считает это вопросом «национальных интересов», пока «прощупывает почву», но верит, что «сможет перевернуть» Консервативную партию.