На стенах парламента Британии появился «победивший Трасс» салат

Изображение салата латук, который «одержал победу» над Лиз Трасс, спроецировали на стены парламента в Лондоне. Ранее британские букмекеры предложили делать ставки, кто продержится дольше — салат латук или Трасс на посту премьера

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Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что премьер-министр Лиз Трасс уйдет с поста через 35 дней — время, за которое разлагается салат-латук. Издание Daily Star запустило видеотрансляцию «гонки» между главой правительства и салатом. Однако уже через шесть дней после начала премьер объявила о своей отставке. После ее заявления под видео появилась подпись «салат пережил Трасс».



Трасс заняла пост премьера 6 сентября, а уже 20 октября объявила об отставке, хотя осталась исполняющей обязанности главы правительства до назначения нового премьера. Она занимала этот пост всего 45 дней, что стало рекордно коротким сроком пребывания в кресле премьера в истории современной Великобритании.