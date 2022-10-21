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Песков заявил, что не ждет «прозрения» от Британии на фоне отставки Трасс

Песков не увидел вероятности «прозрения» в Британии при возможном возвращении Джонсона
Фото: Rob Pinney / Getty Images
Фото: Rob Pinney / Getty Images

Отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и возможное участие ее предшественника Бориса Джонсона в выборах — это внутреннее дело Соединенного Королевства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это не наше дело. Это внутреннее дело Великобритании. Мы вмешиваться в чужие дела — в отличие от других стран — обыкновения не имеем. Ожидать, конечно, сейчас какого-то прозрения и какой-то политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе в Великобритании, не приходится. Тем более в Великобритании где действующего главу исполнительной власти люди не выбирают, а он появляется в результат партийных перетрясок», — сказал он.

Трасс подала в отставку 20 октября, спустя 45 дней пребывания на посту британского премьера. Свои обязанности она продолжит исполнять до выбора преемника. Трасс покидает пост после критики ее экономической политики. За последнюю неделю ее кабинет покинули два министра — глава Минфина Квази Квартенг и глава МВД Суэлла Браверман.

The Times писала, что Борис Джонсон, которого Трасс сменила на должности, планирует участвовать в выборах премьер-министра. Издание отмечало, что Джонсон считает это вопросом «национальных интересов» и пока «прощупывает почву», но верит, что «сможет перевернуть» Консервативную партию.

Джонсон ушел в отставку в начале июля после двух лет на посту премьера на фоне массовых увольнений министров. Этому предшествовал скандал с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, который устроил пьяный дебош и приставал к двум мужчинам в лондонском клубе для консерваторов. Стало известно, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие посты, знал, что в отношении него проводилось парламентское расследование о домогательствах.

И Джонсон, и Трасс осуждали проведение Россией военной операции на Украине и выражали поддержку Киеву.

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Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании

19 июня 1964 года
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