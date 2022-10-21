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Министр обороны Великобритании решил не бороться за пост премьера

Английский министр обороны Уоллес решил не бороться за пост премьера и поддержать Джонсона
Бен Уоллес был одним из фаворитов британских букмекеров, но решил остаться на посту министра обороны. Кандидатуру на пост премьера пока никто не выдвинул, среди возможных претендентов — Борис Джонсон, Риши Сунак и Пенни Мордонт
Бен Уоллес
Бен Уоллес (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес решил не выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра после ухода Лиз Трасс и поддержать бывшего премьера Бориса Джонсона, передает Reuters.

«Я считаю, что принесу большую пользу в сфере обеспечения безопасности людей, если останусь на месте министра обороны. Это та работа, которую я намерен продолжить, и поэтому на этот раз я не собираюсь баллотироваться на пост премьера», — пояснил Уоллес.

45 дней Лиз Трасс на посту премьер-министра. Фотогалерея
Фотогалерея 

Как пишет Reuters, Уоллес — один из немногих министров, которому на фоне политического кризиса в Великобритании удалось повысить свой авторитет. По данным агентства, он пользуется популярностью у членов партии и был одним из фаворитов у букмекеров, принимавших ставки о победителе премьерской кампании.

Другими наиболее вероятными кандидатами на пост считаются уже побывавший главой британского правительства Борис Джонсон и министр финансов в его кабинете Риши Сунак, но пока ни один официально об участии в борьбе не объявлял.

Уоллес же на вопрос, кого бы он поддержал, ответил, что предпочел бы Джонсона.

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Борис Джонсон объявил об отставке в начале июля. Причиной стал скандал: выяснилось, что премьер назначил на высокие посты Криса Пинчера, зная, что в отношении него проводилось расследование о сексуальных домогательствах. А в начале июля стало известно, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов и приставал к двум мужчинам.

Новым премьером выбрали Трасс. На этом посту она пробыла рекордно короткий для британской истории срок — 44 дня. 20 октября на фоне финансовых ошибок ее правительства Трасс объявила об отставке.

После этого в Великобритании запустили процесс выбора нового премьера. Выдвижение кандидатур будет происходить до 24 октября. Всего будет три кандидата. Каждый из претендентов должен набрать не меньше ста подписей депутатов-консерваторов в свою поддержку. В тот же день пройдет голосование среди депутатов. Фаворитами британские букмекеры считают Джонсона (его шансы оцениваются как 11 к девяти), Сунака (десять к 11) и лидера палаты общин Пенни Мордонт (23 к двум), следует из данных сервиса Oddchecker.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Бен Уоллес Великобритания премьер-министр Борис Джонсон Лиз Трасс Риши Сунак
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