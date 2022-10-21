Министр обороны Великобритании решил не бороться за пост премьера

Бен Уоллес был одним из фаворитов британских букмекеров, но решил остаться на посту министра обороны. Кандидатуру на пост премьера пока никто не выдвинул, среди возможных претендентов — Борис Джонсон, Риши Сунак и Пенни Мордонт

Бен Уоллес (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес решил не выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра после ухода Лиз Трасс и поддержать бывшего премьера Бориса Джонсона, передает Reuters.

«Я считаю, что принесу большую пользу в сфере обеспечения безопасности людей, если останусь на месте министра обороны. Это та работа, которую я намерен продолжить, и поэтому на этот раз я не собираюсь баллотироваться на пост премьера», — пояснил Уоллес.

Как пишет Reuters, Уоллес — один из немногих министров, которому на фоне политического кризиса в Великобритании удалось повысить свой авторитет. По данным агентства, он пользуется популярностью у членов партии и был одним из фаворитов у букмекеров, принимавших ставки о победителе премьерской кампании.

Другими наиболее вероятными кандидатами на пост считаются уже побывавший главой британского правительства Борис Джонсон и министр финансов в его кабинете Риши Сунак, но пока ни один официально об участии в борьбе не объявлял.

Уоллес же на вопрос, кого бы он поддержал, ответил, что предпочел бы Джонсона.

Борис Джонсон объявил об отставке в начале июля. Причиной стал скандал: выяснилось, что премьер назначил на высокие посты Криса Пинчера, зная, что в отношении него проводилось расследование о сексуальных домогательствах. А в начале июля стало известно, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов и приставал к двум мужчинам.

Новым премьером выбрали Трасс. На этом посту она пробыла рекордно короткий для британской истории срок — 44 дня. 20 октября на фоне финансовых ошибок ее правительства Трасс объявила об отставке.

После этого в Великобритании запустили процесс выбора нового премьера. Выдвижение кандидатур будет происходить до 24 октября. Всего будет три кандидата. Каждый из претендентов должен набрать не меньше ста подписей депутатов-консерваторов в свою поддержку. В тот же день пройдет голосование среди депутатов. Фаворитами британские букмекеры считают Джонсона (его шансы оцениваются как 11 к девяти), Сунака (десять к 11) и лидера палаты общин Пенни Мордонт (23 к двум), следует из данных сервиса Oddchecker.