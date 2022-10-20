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Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании

Трасс объявила об отставке спустя 45 дней на посту премьера Великобритании
Она пробыла на посту всего 45 дней, что стало самым коротким сроком пребывания в кресле премьера в истории современной Великобритании. Трасс 6 сентября сменила в этой должности Бориса Джонсона, ушедшего на фоне партийных скандалов
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Leon Neal / Getty Images)

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Лиз Трасс объявила о решении уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Об этом она объявила, выступая у резиденции на Даунинг-Стрит, трансляцию вел телеканал Sky News.

Премьерство Трасс стало самым коротким в истории современной Британии и продлилось 45 дня. Трасс ушла в отставку из-за ошибок в экономической политике.

«Я заняла эту должность во времена значительной международной и экономической нестабильности. И семьи, и бизнес в Британии думали о том, как заплатить по счетам (после роста цен на энергоносители. — РБК). Меня избрали с мандатом на меры, которые позволят изменить ситуацию. <...> Однако я признаю, что в сложившейся ситуации я не могу этот мандат исполнить. Поэтому я сообщила королю, что ухожу в отставку», — сказала она.

Трасс отметила, что уходит с поста лидера консерваторов, и выборы следующего руководителя партии, который займет кресло премьер-министра, пройдут на предстоящей неделе. Трасс останется главой британского правительства до окончания выборов нового премьера.

Вопрос о том, кто заменит Трасс, остается открытым. Ранее на пост премьера обсуждалась кандидатура министра финансов Джереми Ханта, одyако 20 октября источники телеканала Sky News сообщили, что тот не планирует принимать учаcтия в выборах лидера партии.

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На посту премьера решения и предложения Трасс, прежде всего в области бюджетного планирования и налогообложения, вызывали критику как однопартийцев, так и общественности. В частности, после представления краткого проекта бюджета на будущий год в стране обрушились финансовые ипотечные рынки. Также Трасс критиковали за намерение ослабить налоговые обязательства наиболее обеспеченных британцев.

Материал дополняется

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Великобритания премьер отставка Лиз Трасс Консервативная партия
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