Как Лиз Трасс поставила рекорд по краткости пребывания на Даунинг-стрит Теперь консерваторам надо срочно искать нового главу кабинета

Уход Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании был фактически предрешен после обнародования ее плана по спасению экономики. Как тори разочаровались в своем новом лидере — в материале РБК

Лиз Трасс (Фото: Rob Pinney / Getty Images)

Самое краткосрочное премьерство

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг, 20 октября, объявила о том, что подает в отставку. В историю она войдет как британский лидер, который продержался на своем посту рекордно короткий срок: с момента ее вступления в должность прошло всего 44 дня.

«Я пришла в офис во времена огромной экономической и международной нестабильности. Семьи и бизнес были обеспокоены тем, как оплачивать счета... Наша страна слишком долго была в заложниках у низкого экономического роста. Я была избрана Консервативной партией с мандатом изменить это», — сказала Трасс в своем прощальном заявлении. Премьер-министр подчеркнула, что кабинет представил план по снижению налогов и росту экономики, но она не может исполнить этот мандат.

«Я обращаюсь к его величеству королю и уведомляю его о том, что я ухожу с поста лидера Консервативной партии», — объявила Трасс, отметив, что выборы нового лидера пройдут до конца следующей недели. До выбора преемника она останется на посту премьер-министра.

Заявлению Трасс предшествовала незапланированная встреча с председателем «Комитета 1922» (объединяющего тори — «заднескамеечников» палаты общин) Грэмом Брейди на Даунинг-стрит, 10, о которой не знала даже пресс-служба премьера. Инициатором встречи стала сама Трасс. Позднее на Даунинг-стрит приехал и глава консерваторов Джейк Берри.

При этом все последние дни депутаты от Консервативной партии сообщали о том, что они подали заявления о недоверии премьер-министру. Официально Трасс защищена от вотума недоверия в течение первого года правления, но в партии исходили из того, что если больше половины депутатов-консерваторов подадут письма о недоверии, то она уйдет в отставку, писало Politico. Публично с призывом к Трасс уйти в отставку к утру 20 октября выступили 13 членов Консервативной партии, в течение дня к ним добавились еще несколько.

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Еще в начале недели газета The Daily Mail сообщала о том, что более половины тори выступают за ее отставку и около 100 депутатов от партии могут выразить ей недоверие. Рейтинг одобрения премьер-министра среди населения по состоянию на 16 октября, согласно опросу исследовательского центра YouGov, составлял лишь 10%, что ниже, чем у любого ее предшественника.

Министерский исход

19 октября стало известно об уходе в отставку главы МВД Суэллы Браверман, одного из четырех ключевых министров в кабинете Трасс. Официальной причиной стало то, что она нарушила должностные правила, воспользовавшись личной электронной почтой для передачи данных. Однако за несколько часов до объявления об отставке у Браверман и Трасс состоялся ожесточенный спор по вопросу миграционной политики. В своем письме к Трасс Браверман недвусмысленно призвала премьера уйти с поста, заявив, что та нарушила обещания, данные избирателям.

«Дела правительства зависят от людей, которые берут на себя ответственность за свои ошибки. Притворяться, что мы не совершали ошибок, вести себя так, будто никто не видит, что мы их совершили, и надеяться, что все волшебным образом исправится, — это не серьезная политика. Я сделала ошибку. Я беру на себя ответственность: я ухожу в отставку», — написала Браверман.

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Ее преемником стал Грант Шаппс — политик, который до этого считался близким к Риши Сунаку, главному сопернику Трасс в борьбе за должность премьера.

Отставка Браверман стала второй значительной заменой в правительстве Трасс за последние дни. Ранее кабинет покинул канцлер Казначейства (министр финансов) Квази Квартенг, который должен был реализовать предвыборные обещания премьера о снижении налогов и обеспечении экономического роста. Его преемником стал Джереми Хант, входивший в кабинеты Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

Несмотря на то что Трасс удалось избежать массового исхода министров, как это имело место при ее предшественнике Борисе Джонсоне, кризиса избежать не получилось. Поворотным моментом стало голосование в парламенте по вопросу о запрете добычи сланцевого газа с помощью фрекинга (методом гидроразрыва пласта), инициированное Лейбористской партией. Консерваторы одержали верх, однако 40 человек пошли против собственной партии и могли за это подвергнуться дисциплинарному взысканию. Ситуацию подогрели слухи о том, что некоторых депутатов-консерваторов принуждали голосовать. Также в СМИ появились сообщения об уходе в связи с этим главного организатора большинства в палате общин Венди Мортон, хотя затем они были опровергнуты.

Провалившийся план

Таким образом, предвыборное обещание Трасс снизить налоги оказалось для нее роковым. Еще на этапе дебатов с Сунаком многие критиковали ее план по снижению налогов во времена рекордной инфляции и стремительного роста цен на энергоносители как нереалистичный. Когда Квартенг 23 сентября изложил, что именно намерено сделать правительство в налоговой сфере, разразилась катастрофа.

В частности, согласно представленному главой Казначейства «Плану роста 2022», предлагалось снизить ставку подоходного налога с 20 до 19% и отменить 45-процентную ставку для тех, чей доход превышает £150 тыс. в год. Также предлагалось отменить дополнительный налог на здравоохранение, который должен был вступить в силу в 2023 году, снять ограничения на банковские бонусы и заморозить тарифы на электроэнергию на два года. В результате правительство недополучило бы £45 млрд налоговых поступлений (1,8% ВВП страны), но при этом потратило бы £150 млрд на заморозку цен на энергоносители. Откуда правительство возьмет средства на латание этой финансовой дыры в бюджете, ни Квартенг, ни Трасс объяснить не могли.

Рынки отреагировали стремительно: фунт опустился до рекордных значений, стоимость облигаций и ипотечных бумаг резко выросла. Менее чем через неделю Банку Англии пришлось прибегнуть к срочной валютной интервенции и скупить государственные долгосрочные финансовые обязательства на миллионы фунтов, чтобы стабилизировать ситуацию.

14 октября Трасс признала, что ее план «пошел дальше, чем инвесторы», и уволила Квартенга. Хант полностью переписал экономическую программу Трасс, исключив из нее все налоговые послабления. «Мы отменим почти все налоговые сокращения, объявленные в рамках плана по росту [экономики], которые не были законодательно утверждены в парламенте», — сказал Хант в эфире телеканала Sky News. Также он анонсировал повышение налога на прибыль предприятий с 19 до 25% и возвращение 20-процентного подоходного налога. Эти меры, по его словам, должны принести в бюджет около £32 млрд.

Решение Ханта полностью переписать план Трасс было воспринято как признание некомпетентности последней в экономических вопросах, тогда же и прозвучали первые призывы к ней уйти в отставку.

Вечером 20 октября Брейди и Берри изложили на брифинге, как будет проходить процедура выбора нового премьер-министра. Выдвижение кандидатуры возможно до двух часов дня по лондонскому времени 24 октября. Претендентам необходимо набрать не менее 100 подписей депутатов в свою поддержку. Таким образом, кандидатов может быть лишь трое. В этот же день состоится голосование среди депутатов. Если по его итогам останутся два финалиста, то со вторника по пятницу будет проведено онлайн-голосование для рядовых тори. Весь процесс выборов завершится 28 октября.

Тем временем лондонские букмекеры стали принимать ставки на то, кто станет новым премьером, сообщает «Интерфакс». В фаворитах у них Риши Сунак, вероятность его победы составляет 11:10. В тройке также лидер палаты общин Пенни Мордонт (7:2) и министр обороны Бен Уоллес (8:1). Шансы бывших премьеров Бориса Джонсона и Мэй оцениваются как 13:1 и 16:1 соответственно.