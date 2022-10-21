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На границе с Грузией в Верхнем Ларсе уберут мобильный военкомат

Глава Северной Осетии Меняйло: на КПП «Верхний Ларс» в Грузии уберут мобильный военкомат
Глава Северной Осетии объяснил решение схлынувшим потоком желающих проехать границу и наличием всех необходимых сведений у пограничников. Мобильный военкомат работал там с 27 сентября
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images
Фото: Daro Sulakauri / Getty Images

На пунктах пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией и «Нижний Зарамаг» с Южной Осетией с 22 октября больше не будет мобильных военкоматов, установленных там после объявления частичной мобилизации и наплыва желающих проехать через КПП. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

«Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала», — сообщил глава региона. Меняйло добавил, что пограничники уже располагают «всеми необходимыми сведениями и списками граждан, для которых ограничен выезд из страны».

Как россияне переходят границу на КПП «Верхний Ларс». Фоторепортаж
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После объявления 21 сентября президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации на сухопутных границах России, в том числе с Грузией, образовались очереди. Спустя пять дней число машин в очереди на российско-грузинской границе достигло почти 5 тыс., в том числе 1,3 тыс. грузовиков. За день границу проезжали по 10 тыс. машин. 26 сентября на КПП «Верхний Ларс» отправили БТР на «непредвиденный случай», если граждане захотят прорвать пункт пропуска и покинуть страну «без пограничных формальностей».

На следующий день МВД объявило, что развернет в Верхнем Ларсе мобилизационный пункт военкомата (позднее они появились и на границах России в других регионах). Меняйло тогда пояснил, что на КПП заработала оперативная группа из сотрудников органов власти, военкоматов и МВД, они стали вручать повестки. По данным военного комиссариата Северной Осетии на 2 октября, там вручили 180 повесток.

28 сентября власти Северной Осетии ограничили въезд легковых автомобилей из других регионов в республику, а в некоторых районах ввели режим повышенной готовности. Это было связано с невозможностью «чисто физически» обеспечить порядок и безопасность при нарастающем потоке. Спустя два дня Меняйло сообщил о сокращении притока желающих выехать в Грузию. 18 октября режим повышенной готовности сняли.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Верхний Ларс Грузия частичная мобилизация военкомат эмигранты Северная Осетия Сергей Меняйло
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