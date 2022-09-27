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Глава Осетии объяснил, как будет работать военкомат на границе с Грузией

В основном к границе с Грузией едут не жители соседней Северной Осетии, а других регионов России. По словам Сергея Меняйло, у властей есть списки от Минобороны
Сергей Меняйло
Сергей Меняйло (Фото: Wikimedia Commons)

На пункте пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией будет работать оперативная группа из сотрудников органов власти и военкоматов. Об этом сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло в эфире «Соловьев Live», трансляция шла во «ВКонтакте».

«Там оперативная группа органов власти и военкоматов с МВД, где идет вручение повесток жителям Северной Осетии, которые выезжают. Но таких один или два процента. Плюс у нас есть списки [граждан] от Минобороны, которые подлежат призыву по части, мы их тоже там же оповещаем», — сказал он.

27 сентября у границы поставят указатель о том, что там находится пункт мобилизации. По словам Меняйло, его сотрудники будут заранее оповещать россиян, которые не подлежат выезду, что «лучше никуда не ехать, а возвращаться».

Он добавил, что КПП Верхний Ларс не справляется с такой большой нагрузкой. Только за вчерашний день через него в Грузию выехали 10,5 тыс. человек. В очереди до сих пор стоят около 3,5 тыс. легковых автомобилей (по данным главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, около 10 тыс.).

При этом Грузия не пропускает жителей Чечни и некоторых других республик Кавказа, указал Меняйло. Гомелаури говорил, что власти Грузии не видят оснований, чтобы ограничивать въезд россиян.

МВД решило развернуть мобилизационный пункт на границе с Грузией
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Фото:предоставлено РБК

Россияне начали уезжать в Грузию еще в начале военных действий России на Украине в феврале. Вторая волна эмиграции стартовала после того, как президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

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Накануне на Верхний Ларс прибыли российские военные на БТР. Региональное управление ФСБ объяснило, что БТР на контрольно-пропускной пункт отправили на случай, если стоящие в очереди попытаются прорвать границу.

Позже МВД сообщило, что на погранпункте Верхний Ларс развернут мобилизационный пункт военкомата.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
Северная Осетия Грузия Верхний Ларс граница мобилизация повестки Сергей Меняйло
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