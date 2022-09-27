Глава Осетии объяснил, как будет работать военкомат на границе с Грузией
На пункте пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией будет работать оперативная группа из сотрудников органов власти и военкоматов. Об этом сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло в эфире «Соловьев Live», трансляция шла во «ВКонтакте».
«Там оперативная группа органов власти и военкоматов с МВД, где идет вручение повесток жителям Северной Осетии, которые выезжают. Но таких один или два процента. Плюс у нас есть списки [граждан] от Минобороны, которые подлежат призыву по части, мы их тоже там же оповещаем», — сказал он.
27 сентября у границы поставят указатель о том, что там находится пункт мобилизации. По словам Меняйло, его сотрудники будут заранее оповещать россиян, которые не подлежат выезду, что «лучше никуда не ехать, а возвращаться».
Он добавил, что КПП Верхний Ларс не справляется с такой большой нагрузкой. Только за вчерашний день через него в Грузию выехали 10,5 тыс. человек. В очереди до сих пор стоят около 3,5 тыс. легковых автомобилей (по данным главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури, около 10 тыс.).
При этом Грузия не пропускает жителей Чечни и некоторых других республик Кавказа, указал Меняйло. Гомелаури говорил, что власти Грузии не видят оснований, чтобы ограничивать въезд россиян.
Россияне начали уезжать в Грузию еще в начале военных действий России на Украине в феврале. Вторая волна эмиграции стартовала после того, как президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
Накануне на Верхний Ларс прибыли российские военные на БТР. Региональное управление ФСБ объяснило, что БТР на контрольно-пропускной пункт отправили на случай, если стоящие в очереди попытаются прорвать границу.
Позже МВД сообщило, что на погранпункте Верхний Ларс развернут мобилизационный пункт военкомата.