В Осетии сократился приток желающих выехать в Грузию на фоне спецрежима

После введения режима повышенной готовности и ограничений на въезд для легковых машин в Северной Осетии резко сократился приток желающих пересечь границу с Грузией, заявил глава республики Сергей Меняйло в телеграм-канале.

По его словам, перед КПП «Верхний Ларс» 29 сентября скопилось порядка 3 тыс. легковых автомобилей и около 1,5 тыс. фур. Меняйло напомнил, что на КПП также развернули призывной пункт, где россиянам, подлежащим призыву в рамках частичной мобилизации, выдают повестки.

Власти ограничили въезд в республику 28 сентября в связи с очередями на границе с Грузией, которые появились после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября.

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