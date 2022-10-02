В Северной Осетии назвали число повесток, врученных на границе с Грузией

Как сказал заместитель военного комиссара региона, повестки получили 180 человек. На Верхнем Ларсе, где возникли очереди на пересечение границы, работает оперативная группа с сотрудниками военкоматов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Повестки в военкомат получили более 180 россиян, стоявших в очереди на российско-грузинской границе, заявил заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев в беседе с ТАСС.

«Более 180 повесток вручено на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию», — сказал он.

С конца сентября на пункте пропуска Верхний Ларс на границе российско-грузинской границе работает оперативная группа из сотрудников органов власти и военкоматов. Власти пошли на такую меру на фоне частичной мобилизации. После ее объявления 21 сентября в Северную Осетию начали прибывать россияне, желающие выехать из России в Грузию. Губернатор республики Сергей Меняйло подтвердил, что это пытаются сделать в основном жители других регионов.

Повестки вручают лишь тем, кто подлежит призыву, говорил губернатор. «Но таких один или два процента. Плюс у нас есть списки [граждан] от Минобороны, которые подлежат призыву по части, мы их тоже там же оповещаем», — говорил губернатор. Сначала у пограничников были списки с именами жителей региона, затем им передали данные о всех гражданах, подлежащих мобилизации. Из-за наплыва приезжих власти ограничили въезд в республику для легковых машин и жителей других регионов. Мобильные группы начали проверять всех, кто приезжает в Северную Осетию.

В Ардонском, Кировском и Пригородном районах Северной Осетии, а также во Владикавказе ввели режим повышенной готовности. После этого, а также запрета на въезд, приток желающих пересечь границу уменьшился, писал Меняйло