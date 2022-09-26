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Власти Северной Осетии сообщили о почти 5 тыс. машин на границе с Грузией

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости
Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

В очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии скопилось почти 5 тыс. автомобилей, сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев на аппаратном совещании в правительстве республики, передает «Интерфакс».

Около 3,5 тыс. легковых автомобилей скопилось в очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии в понедельник.

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«На сегодняшний день ожидают проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» порядка 3,5 тыс. единиц легкового транспорта. <...> Общее количество транзитного транспорта на дорогах республики составляет 4,8 тыс., в том числе 1,3 тыс. грузового транспорта», — сказал он.

Томаев подтвердил, что в последние несколько дней число машин, следующих через границу, увеличилось. По его словам, за неделю поток транспорта, пересекающего границу через КПП «Верхний Ларс», вырос на 23,5%.

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Фото:Reuters

Региональные власти создали временную автостоянку для транзитного транспорта в приграничном Пригородном районе. Глава республики Сергей Меняйло подписал соответствующий указ. Он пояснил, что стоянка необходима, чтобы «снять напряжение» на дорогах республики и упорядочить дорожное движение. На стоянке разместят временную торговую и санитарную инфраструктуру.

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Число машин на российско-грузинской границе стало расти на фоне частичной мобилизации, которую президент страны Владимир Путин объявил 21 сентября. По данным Федеральной таможенной службы России, на утро 24 сентября перед КПП «Верхний Ларс» на выезд из страны скопилось порядка 2 тыс. легковых машин и еще 500 грузовых. За сутки таможенники оформили 1943 легковушки и 335 грузовиков. За два дня до этого грузинский Минфин заявил, что пункт пропуска работает в штатном порядке. Резкого роста численности автомобилей на границе в последние десять дней там не увидели.

Позднее, 24 сентября, МВД Северной Осетии попросило граждан воздержаться от пересечения границы из-за очередей на КПП. Из-за наплыва машин на дорогах в республике увеличили число нарядов ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции республики вместе с пограничниками и таможенниками «на постоянной основе отслеживают и контролируют каждый автомобиль на пути его передвижения до момента пересечения границы», говорили в ведомстве.

В ночь на 26 сентября депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» в грузинском парламенте Нона Мамулашвили сообщила, что власти страны могут закрыть границы для мужчин из России с этого дня. Тбилиси эти данные не подтверждал.

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Северная Осетия Грузия граница выезд из России очереди
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