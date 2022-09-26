Пограничники объяснили появление БТР у границы с Грузией

ФСБ России сообщила о выдвижении БТР к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу, и заверила, что блокпосты выставляться не будут

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БТР на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» отправили не для создания блокпоста, сообщили РБК в пограничном управлении ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания.

«[Информация о выставлении блокпоста на КПП «Верхний Ларс»] — это фейк. БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блокпостов выставляться не будет», — подчеркнул представитель управления.

Сейчас КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились, добавили в управлении.

Ранее в Сети появилась информация, что на КПП «Верхний Ларс» прибыли российские военные на БТР якобы для того, чтобы развернуть блокпост.

Вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев 26 сентября сообщил, что в очереди на российско-грузинской границе в Северной Осетии скопилось почти 5 тыс. автомобилей, в том числе 1,3 тыс. грузового транспорта.

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Через пункт пропуска «Верхний Ларс» ожидают проезда порядка 3,5 тыс. единиц легкового транспорта. По словам Томаева, за неделю поток транспорта, пересекающего границу через КПП «Верхний Ларс», вырос на 23,5%.

Накануне депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» в грузинском парламенте Нона Мамулашвили заявила, что власти Грузии с 26 сентября могут закрыть границы для мужчин из России из-за большого потока прибывающих в страну россиян.

«Грузинское правительство до сих пор ничего не предприняло, чтобы остановить этот массовый наплыв россиян в Грузию. Насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы», — сказала она.

По ее словам, запрет на въезд прежде всего может коснуться мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. При этом Мамулашвили подчеркнула, что официального заявления грузинского правительства по данному вопросу пока нет.

МВД Северной Осетии 24 сентября призвало россиян воздержаться от поездок в Грузию в связи с тем, что на КПП «Верхний Ларс» образовались большие очереди ожидающих проезда.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Планируется мобилизовать 300 тыс. россиян.

После этого стало известно о пробках на границе с Грузией, Финляндией, Монголией, а авиакомпании распродали билеты на ближайшие прямые рейсы в Стамбул, Ереван, Баку.