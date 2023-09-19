Протестующие в Ереване заблокировали российское посольство

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Демонстранты, вышедшие на центральные улицы Еревана, чтобы выразить протест «антитеррористической операции», проводимой Азербайджаном на территории Нагорного Карабаха, заблокировали здание российского посольства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства.

«Дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью. Нормальное функционирование по-прежнему остается невозможным», — заявили в посольстве. Дипломаты направили ноту в МИД Армении с требованием восстановить нормальное функционирование представительства «в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях».

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