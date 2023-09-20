Беженцы в аэропорту Степанакерта в Карабахе. Видео
В аэропорту в городе Степанакерте в Нагорном Карабахе собираются беженцы, которые покинули свои дома из-за начавшейся военной операции Азербайджана. Минобороны России также сообщало, что к российским миротворцам пришли более 2 тыс. человек, которых они обеспечили питанием и медицинской помощью.
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