Беженцы в аэропорту Степанакерта в Карабахе. Видео

Video

В аэропорту в городе Степанакерте в Нагорном Карабахе собираются беженцы, которые покинули свои дома из-за начавшейся военной операции Азербайджана. Минобороны России также сообщало, что к российским миротворцам пришли более 2 тыс. человек, которых они обеспечили питанием и медицинской помощью.