 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Беженцы в аэропорту Степанакерта в Карабахе. Видео

Появились кадры с беженцами в аэропорту Степанакерта в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Беженцы в аэропорту Степанакерта в Карабахе. Видео
Video

В аэропорту в городе Степанакерте в Нагорном Карабахе собираются беженцы, которые покинули свои дома из-за начавшейся военной операции Азербайджана. Минобороны России также сообщало, что к российским миротворцам пришли более 2 тыс. человек, которых они обеспечили питанием и медицинской помощью.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
беженцы Нагорный Карабах Армения Азербайджан
Материалы по теме
Путин впервые прокомментировал операцию Баку в Нагорном Карабахе
Политика
Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
Политика
Как разместили беженцев в лагере миротворцев России в Карабахе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,37 (+0,45) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,39) Инвестиции, 16:42
«Локомотив» проиграл «Уралу» по пенальти в Кубке России Спорт, 17:09
В Московском зоопарке умер белый медведь Диксон Life, 17:08
Сборная Турции уволила тренера после ничьей с Арменией и проигрыша Японии Спорт, 17:02
В МЧС опровергли третье за день обрушение дома в Балашихе Общество, 17:01
Из Банка Грузии ушли недовольные невыполнением санкций США топ-менеджеры Политика, 17:00
В Москве побит температурный рекорд 1937 года для 20 сентября Общество, 16:56
Боевые действия в Нагорном Карабахе. Онлайн Политика, 16:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 16:46
Как кибербезопасность сделать результативной Новая экономика, 16:38
Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за речи Зеленского в ООН Политика, 16:34
В Ереване протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца Политика, 16:20
«Ешь богатых»: чем опасен большой разрыв в доходах внутри компании Pro, 16:16
Hraparak узнала о требовании Азербайджана выдать руководство Карабаха Политика, 16:14
Надаль назвал Джоковича лучшим теннисистом в истории Спорт, 16:10