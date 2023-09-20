В лагерь российских миротворцев в Карабахе эвакуировали более 2,2 тыс. человек

В лагере российских миротворцев укрылись более 2 тыс. жителей Карабаха

Фото: ТАСС

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе эвакуировал в свой базовый лагерь, где расположен медицинский отряд, 2261 мирного жителя, в том числе 1049 детей, сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что командование миротворцев находится в тесном контакте с азербайджанской и армянской сторонами, а также представителями Нагорного Карабаха.

«Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента», — сообщило Минобороны.

Ранее ведомство отчиталось, что всех жителей региона, эвакуированных из опасных районов, обеспечили местами для временного проживания и горячим питанием. Врачи медицинского отряда специального назначения оказали помощь раненым.

Минобороны Азербайджана днем 19 сентября начало «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Минобороны Карабаха заявляло, что азербайджанские военные наносят ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения. По последним данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, с начала операции Баку погибли 32 человека, семеро из которых — мирные жители, более 200 получили ранения. В числе погибших — мэр города Мартуни Азнавур Сагиян.

Власти Нагорного Карабаха 20 сентября объявили, что при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий. В непризнанной республике также обязались расформировать армию и вывести тяжелую технику. Вопросы обеспечения безопасности армян Карабаха обсудят с представителями Азербайджана 21 сентября.

Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта