В лагере российских миротворцев укрылись более 2 тыс. жителей Карабаха
Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе эвакуировал в свой базовый лагерь, где расположен медицинский отряд, 2261 мирного жителя, в том числе 1049 детей, сообщило Минобороны России.
В ведомстве отметили, что командование миротворцев находится в тесном контакте с азербайджанской и армянской сторонами, а также представителями Нагорного Карабаха.
«Обсуждается недопущение кровопролития, соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также обеспечение безопасности российского миротворческого контингента», — сообщило Минобороны.
Ранее ведомство отчиталось, что всех жителей региона, эвакуированных из опасных районов, обеспечили местами для временного проживания и горячим питанием. Врачи медицинского отряда специального назначения оказали помощь раненым.
Минобороны Азербайджана днем 19 сентября начало «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Минобороны Карабаха заявляло, что азербайджанские военные наносят ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения. По последним данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, с начала операции Баку погибли 32 человека, семеро из которых — мирные жители, более 200 получили ранения. В числе погибших — мэр города Мартуни Азнавур Сагиян.
Власти Нагорного Карабаха 20 сентября объявили, что при посредничестве российских миротворцев договорились о полном прекращении боевых действий. В непризнанной республике также обязались расформировать армию и вывести тяжелую технику. Вопросы обеспечения безопасности армян Карабаха обсудят с представителями Азербайджана 21 сентября.
Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года.
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