Reuters оценил численность армянских беженцев в аэропорту в Карабахе
Тысячи беженцев собрались в аэропорту Степанакерта, после того как власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении боевых действий и роспуске армии, передает Reuters.
Агентство показало кадр из видеоролика, который распространило российское Минобороны. На нем женщины вместе с детьми высаживаются из эвакуационного грузовика. На другой видеозаписи, которую показало ведомство, видно, как мирные жители заходят в зону, подконтрольную российским миротворцам.
Всего за последние дни в расположение российских миротворцев пришли свыше 2 тыс. беженцев, более 1 тыс. из которых — дети, отмечали в российском Минобороны. Людей разместили на российской базе, обеспечили едой и медицинской помощью, поясняли в ведомстве.
Мэрия Степанакерта призвала жителей не паниковать и не ехать в аэропорт по собственной инициативе с целью эвакуироваться.
Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе днем 19 сентября. Минобороны страны обвинило армянские силы в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Спустя четыре часа после начала боевых действий власти Нагорного Карабаха запросили переговоры. На следующий день власти республики сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении.
По итогам переговоров власти Нагорного Карабаха договорились с Азербайджаном о выводе оставшихся подразделений вооруженных сил Армении из зоны развертывания российских миротворцев. Соглашение подразумевало расформирование и полное разоружение армии Нагорного Карабаха. Также власти республики обязались вывести тяжелую технику и вооружения с ее территории «с целью их скорейшей утилизации».
Вопросы безопасности населения будут обсуждаться на встрече с представителями Азербайджана, которая состоится 21 сентября в Евлахе.
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