В Думе заявили, что мобилизованные продолжат платить ипотеку «с получки»
В случае призыва в рамках частичной мобилизации россияне будут обязаны продолжить выплачивать ипотеку, пользуясь выплатами от государства, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Видеозапись опубликовал телеграм-канал Shot.
«Если призовут, вы будете платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — рассказал он.
Картаполова затем спросили, будет ли «получка» выше зарплаты мобилизованного, поскольку некоторые россияне получают, к примеру, 450 тыс. руб. в месяц. Такие россияне имеют возможность «закрыть ипотеку и так», ответил глава думского комитета.
Мобилизованным присвоят статус контрактников, после чего они станут получать соответствующие выплаты, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. При этом призванные в рамках частичной мобилизации из Москвы получат дополнительные выплаты от правительства города наряду с добровольцами, сообщил мэр Сергей Собянин.
Указ о частичной мобилизации в России подписал президент Владимир Путин, он объявил об этом в своем обращении утром 21 сентября. Такие действия президент обосновал защитой суверенитета и территориальной целостности России, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». Он обвинил западные страны в «ядерном шантаже», напомнив, что российские военные обладают аналогичным вооружением. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — пообещал Путин.
Призыву подлежат прошедшие службу в армии, а также имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт; студентов и срочников для мобилизации задействовать не будут. Планируется мобилизовать 300 тыс. человек, говорил Шойгу. Правительство в кратчайшие сроки определит категории лиц, имеющих право на отсрочку, заверили в Кремле.