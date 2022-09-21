В Думе заявили, что мобилизованные продолжат платить ипотеку «с получки»

У мобилизованных будет «очень высокая получка», она позволит продолжить выплаты по ипотеке при ее наличии, заявил глава комитета Думы по обороне. Он, однако, считает, что получающие высокие зарплаты «и так» могут закрыть ипотеку

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В случае призыва в рамках частичной мобилизации россияне будут обязаны продолжить выплачивать ипотеку, пользуясь выплатами от государства, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Видеозапись опубликовал телеграм-канал Shot.

«Если призовут, вы будете платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая», — рассказал он.

Картаполова затем спросили, будет ли «получка» выше зарплаты мобилизованного, поскольку некоторые россияне получают, к примеру, 450 тыс. руб. в месяц. Такие россияне имеют возможность «закрыть ипотеку и так», ответил глава думского комитета.

Мобилизованным присвоят статус контрактников, после чего они станут получать соответствующие выплаты, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. При этом призванные в рамках частичной мобилизации из Москвы получат дополнительные выплаты от правительства города наряду с добровольцами, сообщил мэр Сергей Собянин.

Указ о частичной мобилизации в России подписал президент Владимир Путин, он объявил об этом в своем обращении утром 21 сентября. Такие действия президент обосновал защитой суверенитета и территориальной целостности России, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». Он обвинил западные страны в «ядерном шантаже», напомнив, что российские военные обладают аналогичным вооружением. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — пообещал Путин.

Призыву подлежат прошедшие службу в армии, а также имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт; студентов и срочников для мобилизации задействовать не будут. Планируется мобилизовать 300 тыс. человек, говорил Шойгу. Правительство в кратчайшие сроки определит категории лиц, имеющих право на отсрочку, заверили в Кремле.