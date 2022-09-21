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В Кремле заявили, что категории для отсрочки опубликует правительство

Решение правительства о категориях отсрочек от мобилизации примут в «кратчайшие сроки», заверил Песков. Шойгу говорил, что мобилизовать не станут срочников и студентов, последним дадут «спокойно ходить на занятия»
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Правительство в скором времени определит категории граждан, которые имеют право на отсрочку от частичной мобилизации, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Категории граждан, которые получат право на отсрочку, определяется правительством. <...> Это будет [определено] в кратчайшие сроки», — сказал представитель Кремля.

Песков при этом не смог уточнить, будут ли работники администрации президента (АП) освобождены от мобилизации, пообещав «предоставить разъяснения». Он также сообщил, что «в выступлении Путина сказано, что, чего такое решение [о частичной мобилизации] принимается и почему».

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

О частичной мобилизации в России ранее утром объявил президент Владимир Путин. Такое решение «в полной мере адекватно угрозам» в адрес страны, мобилизация необходима для защиты территории России и ее независимости, сказал он.

В рамках частичной мобилизации призыву подлежат 300 тыс. резервистов, причем сделают это не единоразово, рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, призовут тех, кто «а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеют боевой опыт». О мобилизации студентов и срочников речи не идет, подчеркнул министр: «Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся — никто их призывать, отмобилизовывать не будет».

«Не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет», — подчеркнул Шойгу.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
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