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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил о готовности военкоматов к частичной мобилизации

Следует организовать качественное оповещение россиян о частичной мобилизации, не допустить провокаций и противоправных действий, призвал Шойгу. Он заявил, что военкоматы готовы мобилизовать 300 тыс. резервистов

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База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военкоматов и аппарат усиления к частичной мобилизации готовы, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан», — заявил глава Минобороны.

Шойгу считает, что »настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений». Мобилизованным россиянам присвоят статус контрактников, им будет определен соответствующий уровень выплат, пообещал он.

«Командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению призыва граждан по мобилизации», — сообщил Шойгу содержание подписанной им директивы.

Министр отметил, что отсрочку от мобилизации (помимо студентов и срочников) получат сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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Указ о частичной мобилизации в России подписал ранее президент Владимир Путин. Она нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях», пояснил он. По словам Путина, западные страны используют «ядерный шантаж», однако Россия обладает аналогичным вооружением. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — пообещал он.

Будут мобилизованы 300 тыс. резервистов, их обучат или переобучат, сообщил Шойгу. Призыву будут подлежат отслужившие, а также имеющие военно-учетную специальность либо боевой опыт.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

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Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Шойгу Минобороны мобилизация

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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