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В Думе назвали, кого могут мобилизовать в первую очередь

Депутат Картаполов: первыми могут мобилизовать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет
Экс-заместитель Шойгу допустил, что в первую очередь это будут солдаты, старшины и прапорщики, а также младшие офицеры. Выпускники военных кафедр будут призваны при спросе на их специальности, считает он
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В рамках частичной мобилизации в России могут призвать в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков в возрасте до 35 лет, а также младших офицеров до 45 лет, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. Год назад Картаполов ушел с поста замминистра обороны для работы в Думе.

«У нас есть три разряда военнообязанных. Первый — это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет, и младшие офицеры до 45 лет, видимо в первую очередь речь будет идти о них», — сказал депутат.

В случае дефицита специалистов с «какими-то особыми» специальностями, мобилизацию могут провести среди запасников второго разряда. При этом в мобилизации запасников третьего разряда, «я думаю, необходимости вообще нет», добавил Картаполов.

Числящиеся в запасе граждане распределяются в три категории по возрастам. Во вторую категорию входят солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 45 лет, младшие офицеры до 50 лет. В третью - солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет, младшие офицеры до 55 лет.

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Картаполов предположил, что в первую очередь мобилизации могут подлежать запасники, которые имеют «современные специальности». К ним депутат отнес операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), специалистов разведки, а также связистов. Кроме того, могут призвать выпускников военных кафедр, если их специальности окажутся востребованы.

«Министерству обороны виднее, какие специальности будут мобилизованы, я могу только предположить», — отметил он.

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Из мобилизованных создадут несколько новых частей, продолжил он, которые займутся в первую очередь «прикрытием государственной границы» и созданием «оперативной глубины» на направлениях продвижения российских войск на Украине.

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О начале в России частичной мобилизации ранее утром объявил президент Владимир Путин. Соответствующий приказ уже подписан. Президент сказал, что такие действия «в полной мере адекватны угрозам», с которыми сталкивается Россия, а мобилизация нужна для защиты независимости и территории страны.

Будут призваны 300 тыс. резервистов (1,1% от мобилизационного резерва), причем сделано это будет не единоразово, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. «Не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет», — заверил глава Минобороны.Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. «Это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеют боевой опыт», — сказал министр. О мобилизации студентов и срочников речи не идет, подчеркнул Шойгу.

Путин пообещал использовать «все средства» для защиты России, заявив, что страны Запада применяют по отношению к Москве «ядерный шантаж». Президент указал, что у России есть аналогичные вооружения. «Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — подчеркнул Путин.

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