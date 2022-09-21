В Думе назвали, кого могут мобилизовать в первую очередь
В рамках частичной мобилизации в России могут призвать в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков в возрасте до 35 лет, а также младших офицеров до 45 лет, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. Год назад Картаполов ушел с поста замминистра обороны для работы в Думе.
«У нас есть три разряда военнообязанных. Первый — это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет, и младшие офицеры до 45 лет, видимо в первую очередь речь будет идти о них», — сказал депутат.
В случае дефицита специалистов с «какими-то особыми» специальностями, мобилизацию могут провести среди запасников второго разряда. При этом в мобилизации запасников третьего разряда, «я думаю, необходимости вообще нет», добавил Картаполов.
Картаполов предположил, что в первую очередь мобилизации могут подлежать запасники, которые имеют «современные специальности». К ним депутат отнес операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), специалистов разведки, а также связистов. Кроме того, могут призвать выпускников военных кафедр, если их специальности окажутся востребованы.
«Министерству обороны виднее, какие специальности будут мобилизованы, я могу только предположить», — отметил он.
Из мобилизованных создадут несколько новых частей, продолжил он, которые займутся в первую очередь «прикрытием государственной границы» и созданием «оперативной глубины» на направлениях продвижения российских войск на Украине.
О начале в России частичной мобилизации ранее утром объявил президент Владимир Путин. Соответствующий приказ уже подписан. Президент сказал, что такие действия «в полной мере адекватны угрозам», с которыми сталкивается Россия, а мобилизация нужна для защиты независимости и территории страны.
Будут призваны 300 тыс. резервистов (1,1% от мобилизационного резерва), причем сделано это будет не единоразово, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. «Не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро, нет», — заверил глава Минобороны.Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. «Это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; в) имеют боевой опыт», — сказал министр. О мобилизации студентов и срочников речи не идет, подчеркнул Шойгу.
Путин пообещал использовать «все средства» для защиты России, заявив, что страны Запада применяют по отношению к Москве «ядерный шантаж». Президент указал, что у России есть аналогичные вооружения. «Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — подчеркнул Путин.