Автор поправок в УК заявила, что они не означают мобилизации в России

Сенатор Ковитиди объяснила изменения «пробелами» в законодательстве, которые проявились на фоне спецоперации. Опрошенные РБК юристы согласились, что поправки вызваны необходимостью регламентировать происходящее на Украине

Ольга Ковитиди (Фото: council.gov.ru)

Поправки в Уголовный кодекс об уголовной ответственности за добровольную сдачу в плен и самовольное оставление части во время боевых действий не означают мобилизации, заявила в эфире «Россия 24» соавтор законопроекта сенатор Ольга Ковитиди.

«Сегодня мы живем в условиях военной спецоперации, это совершенно очевидно. <...> Что касается мобилизации, мы лишь говорим о том, что <...> отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они будут совершены не только в условиях военного конфликта и военных действий, но и в период мобилизации или военного положения и военного времени. Вот именно в данном ракурсе звучит понятие мобилизации», — сказала она. Ковитиди подчеркнула, что ужесточение «имеет место только в период военного времени, военного положения», а в более стабильной ситуации более жесткие меры применяться не будут.

Сенатор рассказала, что в ноябре прошлого года по инициативе военных начался мониторинг действующего законодательства при участии Генпрокуратуры, военной прокуратуры, силовых ведомств. Был выявлен «ряд пробелов»: Ковитиди, в частности, отметила, что уголовного законодательства военного времени в России нет. «Законодательство в мирное время одно, а в условиях военной спецоперации оно совершенно другое», — пояснила сенатор. По ее словам, принятые поправки — нужные, «их ждут сегодня в армии».

Поправки внесены в законопроект об изменениях в Уголовный кодекс (УК), которые Дума приняла в первом чтении в июле. Их авторы помимо Ковитиди — депутаты Дмитрий Вяткин, Эрнест Валеев, Василий Пискарев, Андрей Картаполов («Единая Россия»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Олег Нилов («Справедливая Россия — За правду»), Владислав Даванков («Новые люди»), Виктор Соболев и Николай Коломейцев (КПРФ), а также сенатор Андрей Клишас.

Авторы предложили внести в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». В кодекс предлагается включить статьи за «добровольную сдачу в плен» (ст. 352.1) и «мародерство» (356.1). По первой из них осужденным будет грозить от трех до десяти лет лишения свободы при отсутствии признаков госизмены, а по второй — до 15 лет.

В перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступление «в период мобилизации или военного положения, в военное время». При наличии таких обстоятельств будет ужесточено наказание за самовольное оставление части, неисполнение подчиненным приказа начальника и отказ от участия в военных или боевых действиях. Призванные на военные сборы россияне в таких условиях будут нести уголовную ответственность за неявку и дезертирство наравне с контрактниками.

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Поправки были внесены в Госдуму 19 сентября, а 20-го их одобрили сразу во втором и третьем чтениях. Клишас сообщил, что Совфед может рассмотреть их 21 сентября.

Председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго отметил, что Уголовный кодекс принимался в 1990-е, когда законодательство ориентировалось на Европу и Америку, и «в нем старались больше отражать права и свободы граждан», а теперь «ситуация начала меняться». Он отметил, что новые нормы «так или иначе повторяют посылы» советского законодательства. «Просто в период принятия действующего УК о военном положении или о войне никто не задумывался, и следовательно, не было это прописано. Так как сейчас появились ситуации, которые могут быть связаны и с добровольной сдачей в плен, и с совершением мародерских действий, законодатель был вынужден к этому вернуться, чтобы прописать ответственность за такие преступления», — пояснил Корчаго.

«На самом деле ученые достаточно давно говорили о том, что глава «Военные преступления», которая есть в УК, недостаточно регламентирует те или иные виды преступлений, которые могут быть совершены в период военного положения. Сейчас законодательство пытается устранить существующие пробелы с учетом общественных отношений в настоящее время», — сказал адвокат.

«По крайней мере, граждане могут четко понимать, за что их может ждать ответственность. А в отсутствие конкретных регламентирующих критериев правоохранительные органы могли трактовать эти аспекты расширенно и применять ответственность даже там, где ее применять не следовало», — отметил юрист.

По словам председателя коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимира Старинского, поправки не будут нарушать нормы действующего законодательства, а в условиях спецоперации на Украине изменения были неизбежны. «Когда в обществе назревает какая-либо проблема, у нас изменяется законодательство — это гибкая система. Мы не можем жить по законодательству XIX–XX веков, — сказал он РБК. — Именно этими поправками закрепляется статус ситуации на Украине».

Председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев предположил, что условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий на практике могут определяться решением военного суда по факту. «Суд будет смотреть в каждом конкретном случае и постепенно выстраивать судебную практику», — считает Князев. По его словам, поправки сильно расширяют практику по местам боевых действий и позволяют применять ряд статей без введения военного положения. Об этом же говорил и Старинский.