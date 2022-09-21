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В Думе не исключили призыв выпускников военных кафедр по мобилизации

Соавтор законопроекта о поправках в УК о «мобилизации» и «военном времени», глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов уточнил, что призыв возможен при наличии у выпускника востребованной военно-учетной специальности
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Выпускников военных кафедр могут призвать по мобилизации, если их военно-учетные специальности окажутся востребованными, заявил в интервью «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Если их военно-учетные специальности будут востребованы, их могут призвать. Если нет, они могут спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК», — сказал парламентарий.

Президент России Владимир Путин в среду объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что призовут 300 тыс. резервистов — тех граждан, кто отслужил в армии, у кого есть нужные сейчас Вооруженным силам специальность и боевой опыт. Он заверил, что студентов и призывников мобилизация не коснется.

По словам Картаполова, призывать будут в первую очередь солдат, старшин и прапорщиков в возрасте до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

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Перед отправкой в часть те, кого призовут на службу по мобилизации, пройдут дополнительную военную подготовку «с учетом опыта специальной военной операции». Эти военнослужащие получат статус, выплаты и социальные льготы контрактников.

Картаполов — один из авторов законопроекта о поправках в УК, который Госдума приняла во втором и третьем чтении накануне. В документе предлагается ввести в качестве отягчающих обстоятельств совершение преступлений в «период мобилизации и военного положения» и в «военное время». Ужесточается наказание за неисполнение подчиненным приказа начальника. Кроме того, после принятия поправок в кодексе появятся статьи «Добровольная сдача в плен» (ст. 352.1) и «Мародерство» (ст. 356.1). По первой нарушителям закона будет грозить до десяти лет лишения свободы (при отсутствии признаков госизмены), по второй — до 15 лет.

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Совфед может рассмотреть поправки в среду.

После решение Госдумы Картаполов заявил, что всеобщей мобилизации в России не будет, «закон не равно мобилизация». По его словам, поправки приняли «не конкретно под специальную военную операцию».

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Андрей Картаполов Госдума
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