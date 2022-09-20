Соавтор поправок в УК заявил, что их принятие не означает мобилизацию

Андрей Картаполов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Принятие поправок в Уголовный кодекс России, вводящих понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время», не означает, что будет объявлена всеобщая мобилизация, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях поправки в УК, в которых предлагается считать периоды мобилизации, военного положения и военного времени отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. Их авторами стали депутаты от всех фракций, в том числе главы комитетов по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по международным делам Леонид Слуцкий, а также сенаторы.

Отвечая на вопрос, насколько справедливы опасения по поводу того, что принятие этих поправок является подготовкой базы для мобилизации, депутат сказал, что они «неоправданны абсолютно».

«Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация», — утверждает Картаполов.

По его словам, поправки принимаются «не конкретно под специальную военную операцию», а для того, чтобы их «исполнять долгое время», по крайней мер до тех пор пока необходимость в них не отпадет.

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