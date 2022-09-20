Клишас заявил, что Совфед рассмотрит поправки о «мобилизации» 21 сентября

Андрей Клишас: Совфед может рассмотреть поправки в УК о «мобилизации» 21 сентября

Совет Федерации может рассмотреть внесенные в Госдуму поправки в законопроект о внесении изменений в УК 21 сентября.

Об этом ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Если в Думе поправки будут приняты во втором и третьем чтениях, то Совфед рассмотрит завтра [21 сентября]», — сказал сенатор.

Заседание комитета Совфеда по законодательству, которое обычно проводится накануне пленарного заседания, назначено на 21 сентября.

Ранее в Госдуму внесли пакет поправок в законопроект о внесении изменений в УК, который был принят в первом чтении в июле. В пункт «л» статьи 63 УК (обстоятельства, которые считаются отягчающими), в частности, предложили добавить «совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий».

Кроме этого, в перечне отягчающих обстоятельств появляется совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время» (статья 63 УК). Также поправками вводится несколько новых статей УК: «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1) и «Мародерство» (статья 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство — вплоть до 15 лет колонии.

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