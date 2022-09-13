Кремль заявил, что о мобилизации речь «в настоящий момент» не идет
Мобилизация в России не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
«В настоящий момент нет, об этом речи не идет», — сказал он.
Так Песков прокомментировал заявление депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Михаила Шеремета. «Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов [на Украине] не достигнем. Я говорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», — говорил депутат.
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