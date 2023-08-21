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Гладков сообщил о сброшенной на Новостроевку-Вторую с дрона гранате

Губернатор Гладков: украинский дрон сбросил на Новостроевку-Вторую гранату

Украинский беспилотник сбросил гранату для гранатомета на село Новостроевка-Вторая в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа — противник сбросил с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомета», — написал он.

Глава региона уточнил, что при взрыве никто не пострадал, но получил повреждения легковой автомобиль.

Гладков практически ежедневно сообщает об обстрелах территории области со стороны Украины.

13 августа губернатор написал, что при взрыве осколочное ранение получил житель Борисовского района Белгородской области. У пострадавшего диагностировали ранения головы и спины, его госпитализировали с баротравмой.

9 августа он рассказал об обстреле поселка Горьковский, во время которого в центре населенного пункта разорвались пять снарядов, один из них рядом со школой.

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«Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия», — сообщил тогда глава региона.

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел беспилотники
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