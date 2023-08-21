В Калужской области сбили беспилотник
Дрон сбили в районе на границе со Смоленской областью. Этим же утром два беспилотника потерпели крушение в Подмосковье
В Кировском районе Калужской области утром был сбит беспилотник, сообщил в Telegram губернатор региона Владислав Шапша. Кировский район находится на юго-западе региона, на границе со Смоленской областью.
По его словам, атаку отразили, «несмотря на сложные метеорологические условия», пострадавших и разрушений нет.
За последнюю неделю это уже второй случай уничтожения дронов в регионе. 16 августа Минобороны сообщило, что три беспилотника были сбиты утром средствами ПВО.
Утром 21 августа два беспилотника потерпели крушение на западе Московской области — в Истринском и Одинцовском районах. По данным губернатора Андрея Воробьева, пострадали два человека.
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