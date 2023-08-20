Четвертый российский регион за день подвергся атаке дронов

Губернаторр Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду сбили 12 воздушных целей. В Минобороны заявили об уничтожении над регионом трех дронов самолетного типа

Белгород (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, никто не пострадал, разрушений нет.

Два дрона пытались атаковать объекты на территории России около 14:00 еще один — около 14:40, заявили в министерстве.

В то же время губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram, что над Белгородом и Белгородским районом сбито 12 воздушных целей. Последствия уточняются, добавил он.

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Это уже четвертый российский регион за сутки, подвергшийся воздушной атаке: ранее дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области и Ступинском районе Подмосковья, из-за этого ночью приостанавливали работу столичных аэропортов Домодедово и Внуково. В Курске беспилотник врезался в здание вокзала, пострадали пять человек. Повреждения получили крыша, фасад, первая платформе вокзала, пешеходный тоннель и зал ожидания.

Атаки дронов на российские регионы, в том числе Москву и Подмосковье участились в конце июля — начале августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что Киев прибегает к тактике «нанесения террористических ударов», поскольку не имеет успехов в ходе контрнаступления.

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил в начале августа, что атак «неопознанных дронов» на Россию будет становиться больше. В украинском Минобороны заявили, что армия страны вынуждена широко использовать беспилотники, поскольку у нее пока нет западных истребителей F-16 для расширения радиуса ударов.