branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 17:00
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 21:15
Минюст признал иноагентами Линор Горалик и Андрея Пионтковского Политика, 21:13
Бывший тренер «Зенита» возглавил сборную Италии Спорт, 21:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:45
ЦСКА подал апелляцию на решение IIHF по делу голкипера сборной России Спорт, 20:44
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 20:41
Москвичей предупредили о схеме мошенничества с «заменой домофонов» Общество, 20:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Один из инициаторов «дела «Трех китов» стал заместителем главы Росгвардии Политика, 20:36
В Белгородской области сбили беспилотник Политика, 20:26
Юрлицо «дочки» Danone в России сменит название Бизнес, 20:17
Захарян прилетел в Испанию для подписания контракта с «Реал Сосьедад» Спорт, 20:16
Какие экопрофессии будущего востребованы уже сегодня РБК и ДПиООС, 20:11
Bild узнала о подготовке Россией, Турцией и Катаром новой зерновой сделки Политика, 20:05
В Екатеринбурге убили аспиранта Уральского университета из Габона Общество, 19:56
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области сбили беспилотник

Белгородский губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Над Белгородским районом сработала система ПВО, сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Российское Минобороны регулярно сообщает о попытках атак украинских беспилотников в российских регионах и отчитывается о сбитых дронах. Так, один дрон был сбит в небе над Белгородской областью утром 17 августа. Разрушений и пострадавших не было.

Поздно вечером того же дня Гладков сообщил о сбитом украинском беспилотнике над селом Никольское Шебекинского округа. «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — позже заявили в Минобороны.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам или атакам беспилотников. В регионе действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник

Читайте на РБК Pro
К каким последствиям приведет приостановка положений СИДН с 38 странами
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Как стать коучем для своего ребенка с помощью правильных вопросов
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков ПВО беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
Материалы по теме
Силы ПВО сбили беспилотник над белгородским селом Никольское
Политика
Минобороны сообщило о сбитом ударном дроне в Белгородской области
Политика
Военные сбили над Белгородской областью беспилотник
Политика