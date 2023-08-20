Старовойт рассказал о последствиях после удара дрона по вокзалу в Курске

Основные последствия ночного удара дрона по железнодорожному вокзалу Курска устранены, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске в ночь на 20 августа, в результате там начался пожар. Возгорание, по словам Старовойта, потушили около 03:46 мск.

Кроме того, в результате удара ущерб получили крыша, фасад и первая платформа вокзала. Также взрывная волна повредила пешеходный тоннель и зал ожидания.

«Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра сейчас осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ», — написал губернатор.

В момент взрыва в здании вокзала находилось порядка 50 пассажиров, их эвакуировали, уточнил Старовойт. Ранее он сообщал о пяти пострадавших с легкими осколочными ранениями. Двое из них от медицинской помощи отказались, сообщил глава региона. Троих оставшихся доставили в больницу, где их осмотрели медики. Затем пострадавших отпустили домой.

Старовойт также отметил, что распорядился организовать всю необходимую помощь для устранения последствий удара. Губернатор пообещал, что ремонтные бригады приступят к восстановлению вокзала в ближайшее время.