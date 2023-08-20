Третий регион за утро сообщил о попытке атаки дронов-камикадзе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что три дрона были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, применение ПВО не понадобилось. Ранее сегодня об атаках дронов сообщили власти Москвы и Курска

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Дроны-камикадзе попытались атаковать ранним утром Ростовскую область, их успешно подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор Василий Голубев.

«ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», — написал он, не уточнив принадлежность аппаратов.

Ранее ночью об атаках дрона сообщали в Москве и Курске.

«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — писал мэр столицы Сергей Собянин. По сведениям Минобороны, военные задействовали средства РЭБ. Аэропорты Внуково и Демодедово из-за подлета дрона перенаправили шесть самолетов на запасные аэродромы.

В Курске беспилотник врезался в здание железнодорожного вокзала, пять человек получили легкие ранения от осколков. После этого начался пожар, его потушили ночью. Ущерб причинен крыше, фасаду, первой платформе вокзала, пешеходному тоннелю и залу ожидания. В момент взрыва на вокзале находились около 50 человек, их эвакуировали.