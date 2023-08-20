branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Путь воды: как цифровизация помогает развивать российское ЖКХ Тренды, 11:18
Жилой кластер в Ватутинках — культурный центр притяжения Новой Москвы РБК Недвижимость, 11:18
Риелторы назвали самые высокие строящиеся небоскребы Москвы Недвижимость, 11:00
В Подмосковье произошел пожар на складе Ozon Общество, 10:56
Минобороны Украины объяснило использование дронов нехваткой F-16 Политика, 10:46
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 10:41
Диета против стресса: какие продукты улучшают самочувствие Pro, 10:39
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Донецке назвали улицу в честь Дарьи Дугиной Политика, 10:37
Россиянина из команды Емельяненко нокаутировали на второй минуте в UFC Спорт, 10:22
Эксперт объяснил, почему «Луна-25» не сняла место посадки «Аполлонов» Технологии и медиа, 10:09
Доля просроченных займов достигла прошлогоднего пика. Инфографика Финансы, 10:00
Картины, часы и книги. Как заработать на рынке альтернативных инвестиций? Инвестиции, 10:00
Третий регион за утро сообщил о попытке атаки дронов-камикадзе Политика, 09:59
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Третий регион за утро сообщил о попытке атаки дронов-камикадзе

Ростовский губернатор Голубев сообщил о попытке атаки дронов-камикадзе
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что три дрона были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, применение ПВО не понадобилось. Ранее сегодня об атаках дронов сообщили власти Москвы и Курска
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Дроны-камикадзе попытались атаковать ранним утром Ростовскую область, их успешно подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил губернатор Василий Голубев.

«ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», — написал он, не уточнив принадлежность аппаратов.

Ранее ночью об атаках дрона сообщали в Москве и Курске.

«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — писал мэр столицы Сергей Собянин. По сведениям Минобороны, военные задействовали средства РЭБ. Аэропорты Внуково и Демодедово из-за подлета дрона перенаправили шесть самолетов на запасные аэродромы.

В Курске беспилотник врезался в здание железнодорожного вокзала, пять человек получили легкие ранения от осколков. После этого начался пожар, его потушили ночью. Ущерб причинен крыше, фасаду, первой платформе вокзала, пешеходному тоннелю и залу ожидания. В момент взрыва на вокзале находились около 50 человек, их эвакуировали.

Третий регион за утро сообщил о попытке атаки дронов-камикадзе
Третий регион за утро сообщил о попытке атаки дронов-камикадзе

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Василий Голубев Ростовская область дроны беспилотники
Материалы по теме
В Белоруссии задержали двух человек за попытку запуска дрона в Литву
Политика
Кадры эвакуации в «Москва-Сити» после звонка о беспилотнике
Политика
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта
Политика