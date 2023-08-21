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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала детали плана по страхованию сухогрузов, идущих в порты Украины

FT: Украина завершает разработку схемы по страхованию сухогрузов с зерном
Сюжет
Военная операция на Украине
Страховщики и госбанк Украины разделят ответственность в случае повреждения сухогрузов, вывозящих украинское зерно. Москва считает все идущие на Украину суда потенциальными перевозчиками военных грузов
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Киев вместе с глобальными страховщиками завершает разработку схемы по страхованию сухогрузов, экспортирующих украинское зерно, в целях создания безопасного коридора для экспорта после выхода России из зерновой сделки, пишет Financial Times.

Сделку активно обсуждают профильные министерства, банки Украины и международные страховые группы, в том числе Lloyd's of London, рассказал изданию замминистра экономики Александр Грибан. Соглашение коснется от пяти до 30 судов, оно может вступить в силу уже в сентябре. Замминистра уточнил, что точная конфигурация сделки будет зависеть от «уровня распределения рисков между правительством и частными страховыми компаниями».

Схема предусматривает страхование экспортирующих украинское зерно сухогрузов от повреждений, риск может быть разделен между страховщиками и украинским государственным банком, пояснили источники FT, участвующие в обсуждениях. Вероятно, банк будет предоставлять аккредитив в качестве гарантии.

На распределении рисков настаивали страховые компании, которые понесли в результате связанных с конфликтом ограничений убытки на миллиарды долларов. В Lloyd's навали соглашения, которые позволят продолжить экспорт украинской агропромышленности, «имеющими решающее значение для устранения рисков глобальной продовольственной безопасности».

FT отмечает, что страхование — необходимое условия для оживления коммерческого судоходства с учетом военных рисков. «Государственно-частное партнерство со страховщиками, работающими в тандеме с украинским правительством, придаст судовладельцам больше уверенности в возвращении к доставке украинского зерна по всему миру в те страны, которые больше всего в нем нуждаются», — заявил газете руководитель отдела морских перевозок, грузов и логистики Marsh McLennan Маркус Бейкер. Эта компания консультирует власти Украины по вопросу страхования.

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Россия вышла из зерновой сделки месяц назад — 17 июля, после чего заявила, что будет расценивать все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых они идут, — вовлеченными в конфликт на стороне Киева.

Власти Украины предупредили о зеркальных мерах. «Мы готовы пойти на любые риски. Я думаю, что наше послание миру просто: нам [в сделке] не нужна Россия», — отметил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

В середине августа российские военные с помощью предупредительных выстрелов принудили идущий в Измаил сухогруз «Сукра Окан» в международных водах Черного моря остановиться для досмотра. На судне высадился десант, осмотрел сухогруз и покинул его, после чего «Сукра Окан» продолжил следовать в порт назначения. «Сукра Окан» шел под флагом Палау.

Власти Украины пообещали дать «оптимальный ответ» на действия Москвы. Турция предупредила Россию, что подобные действия могут привести к эскалации напряженности в Черном море.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Черное море экспорт зерна страхование
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