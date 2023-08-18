branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17 авг, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17 авг, 17:46
Лови момент: какие бизнес-стратегии выбрали российские компании в 2023-м Pro, 12:05
Директор московской школы объяснил стрельбу во дворе «Днем Бородина» Общество, 12:02
Фаворитом президентских выборов в Аргентине стал «конкурент» Трампа Политика, 11:59
СПБ Биржа с 23 августа запустит торги паями 11 новых ETF Инвестиции, 11:53
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 11:48
Как россиянину сдать экзамен IELTS в 2023 году: подробная инструкция Life, 11:47
ФСБ задержала двух россиян с 250 кг янтаря-сырца Политика, 11:44
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
WSJ узнала о мерах США против Турции за «помощь России» Политика, 11:40
Месси рассказал об обретенном счастье после перехода в «Интер Майами» Спорт, 11:39
ПСБ и госкорпорация «Ростех» развивают партнерство Пресс-релиз, 11:38
Великобритания заказала для Украины системы ПВО на £90 млн Политика, 11:38
В грузовом терминале морского порта в Новороссийске произошел пожар Общество, 11:33
Выходит новый фильм с Лиамом Нисоном. Вот почему актер по-прежнему крутой Life, 11:32
Риелторы назвали районы Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки Недвижимость, 11:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Yeni Şafak назвала три сценария кризиса зерновой сделки

Yeni Şafak: кризис с украинским зерном может решиться только при участии России
Сюжет
Военная операция на Украине
Yeni Şafak увидело возможность решения проблемы с экспортом зерна из Украины только в возобновлении сделки с Россией. WSJ однако ранее отмечала, что ЕС может обеспечить достаточную альтернативу без участия Москвы
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Турецкая дипломатия занимается поиском решения проблем экспорта украинского зерна, которое затруднилось после выхода России из Черноморской инициативы. У ситуации есть три сценария развития, пишет обозреватель Яхья Бостан для турецкого прогосударственного издания Yeni Şafak.

Издание напомнило, что основные акторы преследуют разные цели: США намерены обеспечить поставки зерна на мировые рынки при сохранении международных санкций против России, Украина хочет продавать свое зерно для получения прибыли для финансирования своей обороноспособности, а Россия использует коридор в качестве рычага на переговорах для снятия части санкций.

  • Первый сценарий предполагает, что попытки найти решение потерпели неудачу. Этот исход не устроит ни США, ни Украину, ни Россию, а также полностью закроет каналы диалога между странами и приведет к эскалации конфликта.
  • Согласно второму сценарию, получится наладить альтернативные маршруты с помощью совместных усилий Украины и США. В материале делается вывод, что экспорт зерна через Европу или Дунай не станет достаточной альтернативой, а приведет только к эскалации напряженности.
  • В рамках третьего сценария получится восстановить действие зерновой сделки, выполнив некоторые требования России. По мнению обозревателя Yeni Şafak, это единственный вариант, который предотвратил бы продовольственный кризис, а также даст шанс дипломатии, объединив враждующие стороны вокруг одного проекта.

Как выяснила The Wall Street Journal, на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана оказывают давление с целью добиться от Москвы возобновления зерновой сделки до начала сентября, когда на складах начнет накапливаться собранное украинское зерно.

WSJ приводит данные, которые противоречат выводам Yeni Şafak. Согласно сведениям WSJ, Евросоюз с прошлого мая экспортировал по собственным маршрутам 41 млн т зерна из Украины, что значительно превосходит вывезенный объем агроэкспорта по морю в рамках соглашений с Россией — 32,9 млн т сельхозпродукции, по информации ООН.

США ведут переговоры с Украиной и рядом других государств с целью наладить альтернативный маршрут вывоза зерна, который будет в основном полагаться на перевозку грузов по Дунаю до румынских портов, сообщила WSJ.

Читайте на РБК Pro
Высокие доходы и риски. Что принесет «десятилетие развивающихся рынков»
Создадут ли скрытые инвесторы новый ипотечный пузырь в США
У мошенников появился свой искусственный интеллект. Стоит ли его бояться
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд

Власти России пообещали незамедлительно вернуться к выполнению соглашения при выполнении условий: в частности после переподключения Россельхозбанка к международной системе SWIFT, отмены ограничений на страхование и перестрахование судов, снятия запрета на доступ в порты.

Власти США отмечают, что нынешняя ситуация — вопрос не уступок, у России есть возможности экспортировать зерно, и в последний год она «намного превышает» соответствующие показатели, которые были до начала полномасштабных боев на Украине. Госдепартамент заверил, что обращался к американским банкам с уведомлениями о законности сотрудничества с российскими компаниями для экспорта российского зерна.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция Черное море Зерновая сделка
Материалы по теме
Минобороны Турции назвало главную проблему судов с зерном в Черном море
Политика
На Украине заявили о повреждении зернохранилищ в порту в Одесской области
Политика
В Польше объяснили решение о запрете импорта зерна с Украины
Политика