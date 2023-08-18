Yeni Şafak назвала три сценария кризиса зерновой сделки

Yeni Şafak: кризис с украинским зерном может решиться только при участии России

Yeni Şafak увидело возможность решения проблемы с экспортом зерна из Украины только в возобновлении сделки с Россией. WSJ однако ранее отмечала, что ЕС может обеспечить достаточную альтернативу без участия Москвы

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Турецкая дипломатия занимается поиском решения проблем экспорта украинского зерна, которое затруднилось после выхода России из Черноморской инициативы. У ситуации есть три сценария развития, пишет обозреватель Яхья Бостан для турецкого прогосударственного издания Yeni Şafak.

Издание напомнило, что основные акторы преследуют разные цели: США намерены обеспечить поставки зерна на мировые рынки при сохранении международных санкций против России, Украина хочет продавать свое зерно для получения прибыли для финансирования своей обороноспособности, а Россия использует коридор в качестве рычага на переговорах для снятия части санкций.

Первый сценарий предполагает, что попытки найти решение потерпели неудачу. Этот исход не устроит ни США, ни Украину, ни Россию, а также полностью закроет каналы диалога между странами и приведет к эскалации конфликта.

предполагает, что попытки найти решение потерпели неудачу. Этот исход не устроит ни США, ни Украину, ни Россию, а также полностью закроет каналы диалога между странами и приведет к эскалации конфликта. Согласно второму сценарию , получится наладить альтернативные маршруты с помощью совместных усилий Украины и США. В материале делается вывод, что экспорт зерна через Европу или Дунай не станет достаточной альтернативой, а приведет только к эскалации напряженности.

, получится наладить альтернативные маршруты с помощью совместных усилий Украины и США. В материале делается вывод, что экспорт зерна через Европу или Дунай не станет достаточной альтернативой, а приведет только к эскалации напряженности. В рамках третьего сценария получится восстановить действие зерновой сделки, выполнив некоторые требования России. По мнению обозревателя Yeni Şafak, это единственный вариант, который предотвратил бы продовольственный кризис, а также даст шанс дипломатии, объединив враждующие стороны вокруг одного проекта.

Как выяснила The Wall Street Journal, на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана оказывают давление с целью добиться от Москвы возобновления зерновой сделки до начала сентября, когда на складах начнет накапливаться собранное украинское зерно.

WSJ приводит данные, которые противоречат выводам Yeni Şafak. Согласно сведениям WSJ, Евросоюз с прошлого мая экспортировал по собственным маршрутам 41 млн т зерна из Украины, что значительно превосходит вывезенный объем агроэкспорта по морю в рамках соглашений с Россией — 32,9 млн т сельхозпродукции, по информации ООН.

США ведут переговоры с Украиной и рядом других государств с целью наладить альтернативный маршрут вывоза зерна, который будет в основном полагаться на перевозку грузов по Дунаю до румынских портов, сообщила WSJ.

Власти России пообещали незамедлительно вернуться к выполнению соглашения при выполнении условий: в частности после переподключения Россельхозбанка к международной системе SWIFT, отмены ограничений на страхование и перестрахование судов, снятия запрета на доступ в порты.

Власти США отмечают, что нынешняя ситуация — вопрос не уступок, у России есть возможности экспортировать зерно, и в последний год она «намного превышает» соответствующие показатели, которые были до начала полномасштабных боев на Украине. Госдепартамент заверил, что обращался к американским банкам с уведомлениями о законности сотрудничества с российскими компаниями для экспорта российского зерна.