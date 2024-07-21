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Выборы президента США ,  
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WSJ узнала о политических амбициях Такера Карлсона

Сюжет
Выборы президента США
Присутствие Такера Карлсона на съезде Республиканской партии свидетельствует о его «возрождении в консервативном движении», он может баллотироваться на высокий пост в перспективе, пишет WSJ со ссылкой на источники
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Журналист Такер Карлсон был в центре внимания на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки, в перспективе он может выдвинуть свою кандидатуру на высокий пост, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По версии издания, выступление Карлсона на съезде свидетельствует о его «возрождающейся роли в консервативном движении». Журналист также близок к сенатору от штата Огайо Джей Ди Вэнсу, которого он активно продвигал на пост вице-президента США, отмечает WSJ, его в конечном счете и выбрал Трамп в качестве своего партнера по президентской гонке. Источники издания в Республиканской партии полагают, что у журналиста есть политические амбиции, и он «мог бы когда-нибудь баллотироваться на высокий пост».

«У Такера есть сила поднимать сложные вопросы, с которыми общество должно столкнуться лицом к лицу... Он доказал, что находится здесь для того, чтобы оставаться на вершине консервативного движения и играть важную роль», — считает помощник экс-президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл.

Карлсон — бывший сотрудник телеканала Fox News. С 2016 по 2023 год он вел там свое шоу Tucker Carlson Tonight, которое стало одним из самых популярных в США. В частности, он неоднократно критиковал политику администрации Джо Байдена, говорил о неудачах Украины на поле боя и публиковал заявления в поддержку президента России Владимира Путина. Поводом для увольнения стали разногласии Карлсона с руководством телеканала.

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Такер Карлсон

1 февраля 2024 года журналист прилетел в Москву и взял интервью у Путина, большая часть вопросов была посвящена конфликту на Украине. После этого Карлсон отмечал, что российский лидер впечатляет больше, чем действующий президент США. Она заявил, что Путин не демократ, а Россия — «авторитарная страна, способная на большую жестокость». Вместе с тем он возложил ответственность на США за начало конфликта на Украине из-за обсуждений насчет ее вступления в НАТО.

Путин после интервью допустил арест Карлсона в США из-за возникающих к нему политических претензий. «Наверное, теоретически все возможно в сегодняшней Америке», — сказал он, добавив, что журналист знал, «на что шел».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Кандидатом от Республиканской партии стал Дональд Трамп. Демократическая партия должна будет выдвинуть своего представителя после съезда в августе.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
выборы президента США Республиканская партия США Такер Карлсон Дональд Трамп Джо Байден Демократическая партия США
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