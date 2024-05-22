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Такер Карлсон опроверг, что стал ведущим на российском канале

Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Jason Koerner / Getty Images)

Журналист Такер Карлсон в разговоре с «РИА Новости» опроверг информацию о том, что он стал ведущим на российском телеканале. По его словам, эти сведения призваны позволить администрации президента США Джо Байдена продолжать «шпионить» за ним.

О том, что Карлсон запускает свое шоу на российском телевидении, ранее сообщили Newsweek и Daily Beast. Издания обратили внимание, что на платформе «Смотрим» (ВГТРК) был опубликован выпуск шоу под названием Tucker, где журналист обсуждал с экспертом клещей и болезнь Лайма. Выпуск записан в студии, в которой Такер Карлсон снимает собственное шоу на английском языке, которые публикует на YouТube.

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На сайте «Смотрим» шоу Tucker публикуется в специальном разделе «Tucker. Россия 24». Выпуск, на который обратили внимание СМИ, не первый в этом разделе. Впервые в этой категории видео было размещено в сентябре 2023 года — интервью американского журналиста с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В заставке шоу Tucker указано, что оно создано «Россией-24» и «КарлсонТВ» — YouТube-каналом с русскоязычной озвучкой американских шоу.

В то же время, по информации журнала The Hill, медиакоманда Такера Карлсона утверждает, что на «России 24» трансляция его шоу идет без законного разрешения.

Такер Карлсон до апреля 2023 года работал на Fox News. Издание The New York Times называло его «любимым ведущим» экс-президента США Дональда Трампа.

В феврале 2024 года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Большая часть беседы посвящена военной операции на Украине. Кроме того, президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в стране журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы.

В Кремле сочли интервью хорошей возможностью дать «ознакомиться с нашим мировоззрением» и выразили надежду, что Запад услышит Путина.

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Такер Карлсон США российское телевидение
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