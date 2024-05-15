Карлсон посчитал Путина «более впечатляющим», чем Байден

Такер Карлсон и Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин производит большее впечатление, чем лидер США Джо Байден. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон, который в феврале опубликовал интервью с российским президентом.

«Он интересный человек, умный человек, впечатляющий. В каком-то смысле он определенно более впечатляющий, чем Джо Байден», — сказал Карлсон во время интервью с игроком в американский футбол Аароном Роджерсом.

При этом Карлсон уверяет, что он американец, живет в США и его волнует только его страна. «Я не на стороне Путина. У меня нет никакой эмоциональной привязанности к какой-либо зарубежной стране, потому что я не иностранец, я американец», — сказал журналист.

Карлсон зимой 2024 года приехал в Москву и взял интервью у Путина. Бóльшая часть двухчасовой беседы была посвящена военной операции на Украине. Кроме того, президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в стране журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы.

После окончания интервью Путин и Карлсон также поговорили «на ногах» не под запись, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Президент в интервью Зарубину уточнил, что обсудил с журналистом, в частности, «демонизацию» России.