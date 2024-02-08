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Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным

Телеведущий из США Такер Карлсон: интервью с Путиным выйдет 9 февраля
Такер Карлсон объявил, что его интервью с Путиным выйдет в ночь на 9 февраля по московскому времени. Ранее WSJ писала, что он опубликует интервью 8 февраля
Фото: Caitlin O’Hara / File Photo / Reuters
Фото: Caitlin O’Hara / File Photo / Reuters

Интервью с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано в 2:00 9 февраля мск, сообщил американский телеведущий Такер Карлсон в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Такер берет интервью у президента России Владимира Путина. Выйдет завтра в 18:00 по восточному времени», — подписал он публикацию. 

Интервью выйдет на его сайте. Ранее The Wall Street Journal писала, что оно будет опубликовано 8 февраля.

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Карлсон прилетел в Москву 1 февраля. Позднее он опубликовал видеосообщение, в котором объявил, что намерен взять интервью у Путина. Он объяснил это решение тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. По словам телеведущего, западные СМИ с февраля 2022 года «не потрудились» взять интервью у российского президента.

В Кремле подтвердили, что Карлсон взял у Путина интервью. "По мере того, как оно будет подготовлено, оно выйдет», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Некоторые американские политики и представители СМИ потребовали ареста Карлсона из-за его решения взять интервью у Путина. В ответ владелец соцсети X Илон Маск потребовал арестовать всех, кто поддерживает репрессии в отношении журналиста. Маск также объявил, что не будет блокировать выход интервью в X.

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Карлсон в разговоре с «Известиями» заявил, что не чувствует вины за интервью и не считает себя предателем. Он подчеркнул, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США».

Такер Карлсон — американский телеведущий консервативных взглядов, который долгое время работал на Fox News. Его уволили с телеканала в конце апреля 2023 года. 

Карлсон известен поддержкой Республиканской партии, The New York Times назвала его «любимым ведущим» бывшего президента США Дональда Трампа.

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