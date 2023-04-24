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Fox News объявил об уходе критиковавшего администрацию Байдена ведущего

Критиковавший администрацию Байдена ведущий Такер Карлсон ушел с телеканала Fox News
Карлсон вел одно из самых рейтинговых шоу в прайм-тайм — Tucker Carlson Tonight с 2016 года. Решение об уходе журналист и его руководство приняли по обоюдному согласию
Ведущий Fox News Такер&nbsp;Карлсон на рекламном щите&nbsp;в Нью-Йорке, США
Ведущий Fox News Такер Карлсон на рекламном щите в Нью-Йорке, США (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Ведущий FOX News Такер Карлсон покинет телеканал, говорится в заявлении на его сайте. Решение об уходе Такера принято по соглашению журналиста и руководства, отмечается в заявлении. Последняя программа с его участием вышла в эфир 21 апреля.

Вместо программы, которую вел Такер, телеканал будет временно транслировать шоу Fox News Tonight. Первая передача выйдет в эфир вечером 24 апреля в 20:00 по восточному времени США (03:00 мск 25 апреля). Программу будут вести разные журналисты, пока не будет определен постоянный ведущий.

Такер Карлсон вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight c 2016 года. Это шоу было одним из наиболее популярных на американском телевидении и опережало по рейтингам аналоги на CNN и MSNBC, пишет NBC News.

Сообщение об уходе Карлсона появилось через несколько дней после того, как Fox News заключила мировое соглашение с компанией — поставщиком программного обеспечения и аппаратов для голосования Dominion Voting Systems в рамках иска о клевете. В соответствии с ним телеканал должен выплатить истцу $787,5 млн.

Dominion Voting Systems подала в суд на Fox News из-за заявлений, которые в эфире телеканала делали адвокаты экс-президента США Дональда Трампа, передает CNBC. Они обвиняли компанию в фальсификации результатов президентских выборов, которые Трамп проиграл. Карлсона допрашивали по этому делу в качестве свидетеля, отмечает телеканал.

В рамках судебного разбирательства были опубликованы электронные письма и меморандумы, из которых следовало, что руководство и ключевые ведущие Fox сомневались в теории о фальсификации выборов, а ведущий Такер Карлсон однажды назвал Дональда Трампа «демонической силой», которую «страстно» ненавидит. В раскрытых материалах говорилось также, что Fox, сомневаясь в достоверности сведений, все равно опубликовала их из опасений ухода зрителей к ультраправым конкурентам — Newsmax и One America News.

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Карлсон неоднократно критиковал действия американской администрации. В июне он заявил, что администрация президента США Джо Байдена намеренно подталкивает Евросоюз к введению эмбарго на импорт российской нефти. В апреле, на фоне активного разбирательства в отношении Трампа по делу о фальсификации документов, он взял интервью у экс-президента.

В конце апреля Карлсон заявил, что Украина терпит неудачи в ходе боевых действий. Журналист также публиковал заявления в поддержку президента России Владимира Путина.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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