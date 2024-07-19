Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным об Украине после интервью

Карлсон сообщил, что наедине пообщался с Путиным после февральского интервью. Со слов журналиста, президент говорил об угрозах ядерной войны, отсутствии контакта с Байденом и мирных предложениях по Украине

Такер Карлсон и Владимир Путин (Фото: Zuma / ТАСС)

Такер Карлсон, который в феврале интервьюировал Владимира Путина в Кремле, рассказал The Wall Street Journal, что когда запись беседы закончилась и камеры были выключены, он смог наедине побеседовать с российским президентом — «вдали от съемочной группы и охранников».

Со слов Карлсона, Путин выразил обеспокоенность тем, что военный конфликт России и Украины может перерасти в ядерный. Он выразил разочарование тем, что с февраля 2022 года не общался с президентом США Джо Байденом, а также заявил, что некоторые члены американской администрации, «имеющие корни на Украине», препятствуют мирным усилиям.

Затем Карлсон спросил Путина о «секретных советских файлах» на одного из руководителей нацистской Германии Рудольфа Гесса, который в 1941 году бежал из страны и совершил перелет в Великобританию. По словам журналиста, Гесс якобы заявил на допросе, что Адольф Гитлер был одержим демонами. Путин оставил вопрос без ответа.

По мнению Карлсона, Путин не демократ, а Россия — «авторитарная страна, способная на большую жестокость». Тем не менее в начале военных действий на Украине он винит США, которые «подтолкнули Россию», говоря о перспективах вступления Киева в НАТО.

Интервью Путина было опубликовано в ночь на 9 февраля. Президент, помимо Украины, высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы. Материал раскритиковали западные политики, в том числе экс-премьер Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц. В Кремле заявили, что их «эмоциональная» реакция вызвана стремлением объясниться перед налогоплательщиками.