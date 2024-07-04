Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Карлсон утверждал, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью. Однако теперь, «похоже», оно состоится, заявил он. Журналист назвал целью донести до американцев информацию о конфликте. В феврале он брал интервью у Путина

Такер Карлсон (Фото: Zuma / ТАСС)

Американский журналист Такер Карлсон может провести интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским. До этого журналист говорил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью.

В феврале Карлсон брал интервью у российского лидера Владимира Путина.

«Похоже, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет скоро», — написал журналист в X.

Карлсон зимой 2024 года приехал в Москву и взял интервью у Путина. Бóльшая часть двухчасовой беседы была посвящена военной операции на Украине. Кроме того, президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в стране журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы.

После окончания интервью Путин и Карлсон также поговорили «на ногах» не под запись, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Президент в интервью Зарубину уточнил, что обсудил с журналистом, в частности, «демонизацию» России.

Карлсон объяснил решение взять интервью у Путина тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Он подчеркнул, что не чувствует за собой вины, и отказался считать свой поступок предательством.

В свою очередь Путин заявил, что не получил полного удовольствия от беседы. По его словам, Карлсон лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы. В связи с этим президент назвал журналиста «опасным человеком», который выбрал тактику «внимательного слушателя».

После интервью с Путиным Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина, основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова и других известных деятелей.