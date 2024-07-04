 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Карлсон утверждал, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью. Однако теперь, «похоже», оно состоится, заявил он. Журналист назвал целью донести до американцев информацию о конфликте. В феврале он брал интервью у Путина
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Zuma / ТАСС)

Американский журналист Такер Карлсон может провести интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским. До этого журналист говорил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью.

В феврале Карлсон брал интервью у российского лидера Владимира Путина.

«Похоже, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет скоро», — написал журналист в X.

Карлсон посчитал Путина «более впечатляющим», чем Байден
Политика
Такер Карлсон и Владимир Путин

Карлсон зимой 2024 года приехал в Москву и взял интервью у Путина. Бóльшая часть двухчасовой беседы была посвящена военной операции на Украине. Кроме того, президент высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в стране журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и на другие темы.

После окончания интервью Путин и Карлсон также поговорили «на ногах» не под запись, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Президент в интервью Зарубину уточнил, что обсудил с журналистом, в частности, «демонизацию» России.

Карлсон объяснил решение взять интервью у Путина тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Он подчеркнул, что не чувствует за собой вины, и отказался считать свой поступок предательством.

В свою очередь Путин заявил, что не получил полного удовольствия от беседы. По его словам, Карлсон лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы. В связи с этим президент назвал журналиста «опасным человеком», который выбрал тактику «внимательного слушателя».

После интервью с Путиным Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина, основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова и других известных деятелей.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Такер Карлсон Владимир Зеленский интервью
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Карлсон посчитал Путина «более впечатляющим», чем Байден
Политика
Карлсон взял интервью у живущей в Москве экс-помощницы Байдена
Политика
Дугин в интервью Карлсону объяснил нелюбовь к Путину за рубежом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
«Ъ» узнал о задержании ФСБ попавшего под санкции США полковника Политика, 01:27
В Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 01:18
Минздрав рассказал, как пережить жару сердечникам и пожилым Общество, 01:06
Зеленский не исключил участия Путина в следующем «саммите мира» Политика, 01:06
СК завел дело о попытке хищения ₽5,5 млн у строительной фирмы Петербурга Общество, 00:30
Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским Политика, 00:23
На Украине раскрыли схему выезда родных чиновников за рубеж с сиротами Общество, 00:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин и Лукашенко пообщались на саммите ШОС Политика, 00:03
Слезы Роналду и трагедия Андерсена. Итоги 1/8 финала Евро Спорт, 00:00
Власти определились с параметрами расчета налога на длинные вклады Финансы, 00:00
Число пострадавших при ударе по подстанции в Энергодаре выросло до девяти Политика, 03 июл, 23:50
Байден отказался выходить из предвыборной гонки Политика, 03 июл, 23:45
Пушилин заявил, что удар по супермаркету в Донецке нанесли ракетой HIMARS Политика, 03 июл, 23:40
Чемпион мира по греко-римской борьбе из Грузии умер в возрасте 27 лет Спорт, 03 июл, 23:36