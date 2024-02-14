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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Путин допустил арест Карлсона в США

Путин допустил арест Такера Карлсона в США по аналогии с Ассанжем
Сюжет
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

Американского журналиста Такера Карлсона могут арестовать в США, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент материала журналист показал в своем телеграм-канале.

Зарубин упомянул о призывах арестовать Карлсона, которые прозвучали после того, как Путин дал ему интервью. Он спросил президента России, возможно ли это.

»[Основатель WikiLeaks Джулиан] Ассанж сидит, <...> и о нем никто уже почти не вспоминает. <...> Наверное, теоретически, все возможно в сегодняшней Америке, в сегодняшних Соединенных Штатах», — ответил президент.

По словам Путина, Карлсон «знал, на что он шел».

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Владимир Путин и Такер Карлсон

Такер Карлсон в начале февраля приехал в Москву. Он взял интервью у российского президента, которое вышло в ночь на 9 февраля. После появления сообщений о подготовке материала некоторые американские политики и представители СМИ потребовали арестовать журналиста из-за его позиции, заявив, что он может стать «пропагандистом Кремля».

Сам Карлсон объяснил решение взять интервью у Путина тем, что американцы не понимают, зачем «Путин вторгся на Украину» и в чем его цели. Он заверил, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США». Журналист отказался считать свой поступок предательством и заявил, что не чувствует себя виноватым.

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Дело против Ассанжа открыли в Соединенных Штатах из-за публикации на WikiLeaks служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах. По этим обвинениям журналисту может грозить до 175 лет тюрьмы. Ассанж не признает вину.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция и он был помещен в тюрьму в Соединенном Королевстве. Местный суд разрешил его экстрадицию в США, однако сторона Ассанжа подавала апелляцию, которая будет рассмотрена в Высоком суде Лондона 20–21 февраля.

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Теги
Персоны
Владимир Путин арест США Джулиан Ассанж Такер Карлсон
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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