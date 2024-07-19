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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ,  
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Кремль оценил слова Карлсона об «авторитарной стране»

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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Оценка российского президента Владимира Путина и состояния демократии в России со стороны американского журналиста Такера Карлсона — его личное мнение, заявил представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это личное мнение господина Карлсона, здесь мы вряд ли что-то можем сказать. Общение после интервью было достаточно непродолжительным — вот это единственное, что я могу сказать», — сказал он.

Накануне вышло интервью Карлсона в Wall Street Journal, в котором тот выразил мнение, что Путин — не демократ, а Россия — «авторитарная страна, способная на большую жестокость». Вместе с тем, в российско-украинском конфликте журналист обвинил США, которые «подтолкнули Россию», говоря о перспективах вступления расширения НАТО.

Карлсон также рассказал о беседе с Путиным после завершения записи интервью, состоявшегося в феврале. Журналист отметил, что они беседовали тет-а-тет, «вдали от съемочной группы и охранников». С его слов, президент выразил обеспокоенность риском ядерной эскалации, и пожалел, что с февраля 2022 года не разговаривал с президентом США Джо Байденом. Путин также выразил мнение, что мирным усилиям мешают некоторые члены американской администрации, «имеющие корни на Украине», добавил Карлсон.

Материал дополняется.

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