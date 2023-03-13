Картаполов назвал плюсы и «экономию» от повышения призывного возраста

Автор инициативы Андрей Картаполов рассказал, что расходы бюджета сократятся, поскольку призывников не придется обучать новым специальностям. В пояснительной записке отмечается, что сэкономят более 600 млн руб.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Повышение призывного возраста в России позволит сократить расходы за счет исчезновения необходимости дополнительно обучать призывников, рассказал телеканалу РБК депутат Государственной думы и автор соответствующего законопроекта Андрей Картаполов.

Законопроект о призыве на военную службу граждан в возрасте от 21 года до 30 лет (вместо 18–27 лет) в Думу внесли 13 марта. В декабре 2022 года такую идею озвучил министр обороны Сергей Шойгу, а президент Владимир Путин ее одобрил.

«Основная экономия будет заключаться в том, что люди будут приходить, имеющие специальность. То есть их не надо будет практически заново обучать, а сейчас очень многие специальности военные являются родственными специальностями с гражданскими», — объяснил он.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на более чем 639 млн руб. сократятся расходы бюджета на медицинское освидетельствование призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование.

Картаполов подчеркнул, что в Думе не видят «никаких минусов» от повышения призывного возраста. По его словам, самый главный плюс — это то, что на службу будут приходить «взрослые люди», имеющие специальность и опыт, это позволит «повысить качество призывников».

«Чем лучше отдельно взятый призывник, <...> тем выше качество комплектования личного состава», что, в свою очередь, влечет повышение эффективности вооруженных сил в целом, указал депутат.

Законопроект сохраняет возможность поступления на службу с 18 лет. Картаполов пояснил, что это необходимо для сохранения процесса поступления юношей и девушек в военные вузы.

По словам депутата, повышение призывного возраста не приведет к увеличению количества призывников или особым нагрузкам на военные комиссариаты. Кроме того, Картаполов заверил, что заново оформлять документы на отсрочку от призыва не понадобится. При возникновении «коллизий» депутаты и Минобороны будут изучать ситуацию и вносить коррективы при необходимости.