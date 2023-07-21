Кремль в вопросе призывного возраста сослался на Минобороны

В декабре Путин поддержал повышение нижней и верхней границы призывного возраста. Теперь в Думе решили, что призывать в армию по-прежнему будут с 18 лет, а верхний предел вырастет до 30. Кремль назвал главным мнение Минобороны

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В вопросе изменения призывного возраста нужно опираться на мнение Минобороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты напомнили Пескову, что Владимир Путин поддержал поэтапное повышение возраста зачисления на военную службу с 18 до 21 года, а предельного призывного возраста — с 27 до 30 лет, и поинтересовались, как в Кремле относятся к решению депутатов оставить нижний предел прежним.

«Давайте на этой стадии все-таки обращать вопросы к Минобороны. Здесь самое главное, основополагающее — это экспертная точка зрения Минобороны», — сказал на это Песков. Он добавил, что пока ничего не может сказать по теме, ведется дискуссия.

В декабре о необходимости повысить нижний и верхний предел призывного возраста заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Путин тогда «концептуально поддержал» предложение, говорил Песков. В марте соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Изначально предполагалось, что нижнюю планку будут поднимать постепенно, а верхнюю — сразу. Так, в 2024 году призыву должны были подлежать мужчины в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет. Один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, объяснил это желанием отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей» и сокращением расходов бюджета на обучение призывников новым специальностям.

В середине июня Госдума приняла законопроект в первом чтении; при этом в нем говорилось, что 18-летние по-прежнему при желании смогут пойти служить. Однако ко второму чтению, рассказал Картаполов, власти решили отказаться от повышения нижней границы призывного возраста. По утверждению парламентария, «много ребят хочет пойти служить» с наступлением совершеннолетия; с такой просьбой обращались сами граждане, «поэтому мы расширили права, а никак их не сократили».

В итоге, если законопроект будет принят, призывать в российскую армию будут с 18 до 30 лет. Картаполов пояснил, что нововведение не коснется предстоящего осеннего призыва и начнет действовать с 2024 года.