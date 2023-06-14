Дума в первом чтении поддержала повышение призывного возраста в России

Если закон примут, нижний предел вырастет с 18 лет до 21 года, а верхний — с 27 до 30 лет. Нижний поднимут поэтапно. Авторы законопроекта объясняли свою идею тем, что период с 18 лет до 21 года приходится на получение образования

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Госдума в первом чтении одобрила поэтапное повышение призывного возраста в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Нижний порог предлагается увеличить с 18 лет до 21 года. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это сделано «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования». Глава думского комитета по обороне и один из инициаторов законопроекта Андрей Картаполов объяснял, что власти намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей» и призывать уже более самостоятельных людей, получивших профессию.

Верхний предел призывного возраста будет увеличен с 27 до 30 лет.

Проект предусматривает переходный период до 2026 года. Если закон примут, призывной возраст в 2024 году будет составлять от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

Законопроект был внесен в Думу в марте после соответствующего предложения министра обороны Сергея Шойгу. Тот обосновал идею необходимостью укреплять безопасность России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ.

В мае инициативу одобрило правительство, в июне — профильный комитет Думы. Президент Владимир Путин «концептуально поддержал» идею повысить призывной возраст.