Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 91,07 (+0,68) Инвестиции, 16:45 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 84,32 (+0,68) Инвестиции, 16:45
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 18:10
Как использовать принципы Toyota для обучения сотрудников завода Pro, 18:09
Сложность майнинга биткоина вновь обновила исторический максимум Крипто, 18:02
Как письма Хинмана повлияют на дело SEC против Ripple. Мнения юристов Крипто, 18:01
Дума в первом чтении поддержала повышение призывного возраста в России Политика, 17:59
В ритме танца: ESG в странах Латинской Америки Тренды, 17:57
В одном из районов Сочи ввели локальный режим ЧС из-за потопа Общество, 17:49
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
На ПМЭФ-2023 обсудили повышение субсидий на приобретение автотранспорта Пресс-релиз, 17:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:42
Между Москвой и Петербургом запустили беспилотные грузовики. Видео Технологии и медиа, 17:41
ФАС потребовала от нефтяников увеличить объемы продаж бензина на бирже Экономика, 17:40
На трассе М-11 Москва — Петербург летом откроют часть обхода Твери Общество, 17:38
Одышка: топ-5 упражнений для дыхания Pro, 17:37
Не одним «Москвичом». Какие еще советские автобренды хотят возродить Авто, 17:35
Военная операция на Украине ,  
0 

Дума в первом чтении поддержала повышение призывного возраста в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста
Если закон примут, нижний предел вырастет с 18 лет до 21 года, а верхний — с 27 до 30 лет. Нижний поднимут поэтапно. Авторы законопроекта объясняли свою идею тем, что период с 18 лет до 21 года приходится на получение образования
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Госдума в первом чтении одобрила поэтапное повышение призывного возраста в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Нижний порог предлагается увеличить с 18 лет до 21 года. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это сделано «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования». Глава думского комитета по обороне и один из инициаторов законопроекта Андрей Картаполов объяснял, что власти намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей» и призывать уже более самостоятельных людей, получивших профессию.

Верхний предел призывного возраста будет увеличен с 27 до 30 лет.

Проект предусматривает переходный период до 2026 года. Если закон примут, призывной возраст в 2024 году будет составлять от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

Законопроект был внесен в Думу в марте после соответствующего предложения министра обороны Сергея Шойгу. Тот обосновал идею необходимостью укреплять безопасность России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ.

В мае инициативу одобрило правительство, в июне — профильный комитет Думы. Президент Владимир Путин «концептуально поддержал» идею повысить призывной возраст.

Читайте на РБК Pro
«Почему так поздно в джуны?» Что ответить на некорректный вопрос эйчара
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
«Человек в футляре» и «синдром ждуна»: 14 когнитивных искажений инвестора
Не только для пилотов: чем полезны чек-листы
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Госдума служба в армии
Материалы по теме
Путин заявил, что сейчас необходимости в дополнительной мобилизации нет
Политика
Минобороны предложило оповещать мобилизованных о призыве по СМС
Политика
Военком заявил, что в Москве для поиска призывников используют камеры
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter