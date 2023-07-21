Власти решили не повышать призывной возраст с 18 лет

Комитет Госдумы поддержал поправку, в соответствии с которой призывать в армию будут с 18 до 30 лет. Нижний предел решили не повышать, поскольку «много ребят хочет пойти служить» с наступления совершеннолетия, заявил Картаполов

Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Таким образом, призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет, поправка ко второму чтению законопроекта поддержана комитетом.

Картаполов объяснил, что возрастные границы призыва расширят в соответствии с пожеланиями молодых людей, которые мечтают пойти служить в армию.

«Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Депутат пояснил, что новые нормы заработают с 2024 года, они не коснутся осеннего призыва в этом году: «Кому в 2023 году, хоть 31 декабря, исполнится 27 лет, под действие нового закона не будут подпадать».

Изначально законопроект предполагал повышение нижней границы призывного возраста с 18 лет до 21 года. Авторы поправок, в числе которых Картаполов, поясняли, что это нужно «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования». Депутат говорил, что власти намерены отойти от «призыва вчерашних школьников» и «неоперившихся юношей» и призывать уже более самостоятельных людей, получивших профессию. Также, по словам парламентария, мера позволила бы сократить расходы бюджета, поскольку призывников не придется обучать новым специальностям.

Документ прошел первое чтение в нижней палате парламента в середине июня.

С инициативой установить призывной возраст в России с 21 до 30 лет в декабре 2022 года выступил министр обороны Сергей Шойгу. Он посчитал, что такие меры позволят укрепить безопасность страны из-за стремления НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии. Идею поддержал президент Владимир Путин.