Bloomberg назвал новую проблему для вывоза зерна с Украины

После выхода России из зерновой сделки у Украины есть альтернативные маршруты для экспорта зерна на мировые рынки, один из них — судами по Дунаю. Однако из-за жары уровень воды в реке упал на 40%. Это повлияет на объемы перевозок

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Выход России из зерновой сделки и невозможность использовать морской коридор для экспорта зерна вынудит Украину экспортировать его речным, автомобильным и железнодорожным транспортом, пишет Bloomberg.

Согласно расчетам аналитиков компании Argus Media, на которые ссылается Bloomberg, прекращение вывоза украинского зерна морем сократит ежемесячный экспортный потенциал Украины примерно в два раза, с 7–8 млн т до 4 млн т, а также добавит логистических проблем.

Один из альтернативных маршрутов — через украинские порты на реке Дунай, по которой пролегает граница между Украиной и Румынией, а далее, через румынские порты, — на мировые рынки. Этот путь уже используется Киевом: объем зерновых, экспортируемых по Дунаю, в прошлом году вырос примерно с 1,4 млн т до 2 млн т в месяц.

Однако из-за аномальной жары в Европе Дунай обмелел: по данным румынского Управления водного хозяйства, уровень воды в реке в этом году на 40% ниже среднего уровня воды в июле. Это затрудняет поставки зерна большими судами: вынуждает загружать их не полностью или использовать для этих целей более мелкие суда.

Также Украина сможет использовать для вывоза зерна железнодорожные и автомобильные маршруты, однако экспортировать таким образом значительные объемы затруднительно. Так, согласно данным «УкрАгроКонсалта», которые приводит агентство, по железной дороге Киев экспортировал не более 1,2 млн т зерновых в месяц, а объем экспорта зерна грузовиками не превышал 676,7 тыс. т в месяц.

В июле 2022 года Россия и Украина отдельно заключили с Турцией и ООН соглашения о вывозе зерна из черноморских портов. Москва согласилась не считать военными целями суда, которые вывозят сельхозпродукцию из украинских портов, а взамен ожидала исполнения требований, облегчающий доступ российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

Сделка несколько раз продлевалась, при этом Москва неоднократно указывала, что положения, связанные с содействием экспорту российской сельхозпродукции и удобрений, не выполняются. В середине июля ООН подтвердила, что за время действия инициативы не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями. Крайний срок для продления соглашения был 17 июля. В этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что договоренности «фактически прекратили свое действие».

Минобороны России объявило 20 июля, что будет считать военными целями все суда в Черном море, которые следуют в украинские порты, а страны, под флагами которых идут эти суда, — вовлеченными в конфликт между Москвой и Киевом. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод объявили временно опасными для судоходства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что предупреждение связано с выходом России из зерновой сделки.

Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина планирует продолжать соблюдать условия сделки и без участия Москвы, так как соглашение о вывозе зерна Киев подписывал не с Россией, а с Турцией и ООН. Также, по его словам, этого просят судовладельцы.

Министр сельского хозяйства Украины Александр Сольский говорил в июне, что у Киева есть план Б, в соответствии с которым страна готова предоставить страховые гарантии компаниям, чтобы те продолжали поставки зерна уже без участия России; власти создали для этого специальный страховой фонд в размере около $547 млн.

Позднее посол Украины в Турции Василий Боднар говорил, что суда с украинским зерном могут идти не по согласованным ранее коридорам, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. По его словам, в этом случае нужна «ответственность международного сообщества», которое бы помогало Украине в реализации этого сценария и удерживало Россию от возможных атак.