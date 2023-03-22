Евросоюз направит €56 млн фермерам Восточной Европы из-за зерна с Украины

Из-за успеха «маршрутов солидарности» по вывозу украинского зерна в ЕС поток вырос с тысяч до нескольких миллионов тонн. Местные фермеры столкнулись с избытком продовольствия и убытками. Части из них выплатят компенсации

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Еврокомиссия предоставит €56 млн для помощи фермерам Польши, Румынии и Болгарии, пострадавшим от увеличения экспорта агрокультур с Украины, заявил комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, пишет Bloomberg.

«Мы наблюдаем увеличение поставок, огромный рост импорта для приграничных стран», — отметил он.

Болгария и Польша получат по €16 млн и €30 млн соответственно из-за того, что сочетание их внутреннего производства и импорта с Украины превысило средний показатель за пять лет до начала Россией военной операции, Румынии решили выделить €10 млн, так как она стала хабом для вывозимого с Украины зерна в Европу по «маршрутам солидарности».

Венгрия и Словакия также столкнулись с увеличением импорта украинского зерна, однако помощь им выделять не стали, так как их совокупные объемы импорта и внутреннего производства не превысили средний показатель за пятилетку до боевых действий.

Евросоюз и Украина заключили в 2016 году соглашение о всеобъемлющей и углубленной зоне свободной торговли, в рамках чего было приостановлено действие пошлин и тарифов примерно на половину украинских сельскохозяйственных товаров. Экспорт с Украины в ЕС оставшейся части продукции облегчили в прошлом мае на один год в рамках «маршрутов солидарности» — эти меры были приняты Европой для стимулирования экономики государства и пошаговой интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Такие меры привели к тому, что импорт продовольствия в течение прошлого года значительно вырос — с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн. К примеру, в ноябре 2021 года в Польшу ввезли 6 тыс. т украинской кукурузы, годом позднее — 1637,6 тыс. т, следовало из данных Евросовета. Польские фермеры при этом столкнулись с эмбарго на поставки в Белоруссию и ограничением доступа на рынок Египта, говорилось в документе, а до испытывающих потребность в украинских товарах государств Западной Европы грузы из этой страны не доходят.

«В настоящее время все больше и больше признаков того, что, если не ограничить прирост [продукции с Украины], это может вызвать серьезные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе», — сказано в документе Евросовета.

В конце января делегации европейских стран предложили выплатить фермерам компенсации; «герметизировать» маршруты поставок с Украины, чтобы продукция не вредила местным фермерам, а направлялась транзитом на нуждающиеся в ней рынки; помочь Киеву способами, которые бы не мешали агросектору ЕС и др. Делегаты отдельно подчеркнули, что продолжают поддерживать Украину в конфликте с Россией.

«Никто не прогнозировал такого уровня успеха, когда «маршруты солидарности» были запущены, но, конечно, это стоило определенных затрат с точки зрения нарушения местной торговли в соседних странах», — признал в начале 2023 года замглавы Еврокомиссии Майкл Скеннел.