Евросоюз направит €56 млн фермерам Восточной Европы из-за зерна с Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 82,54 (+0,17) Инвестиции, 21 мар, 16:29 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 76,84 (-0,4) Инвестиции, 21 мар, 16:29
Вильфанд рассказал, когда в Москве и области растает снег Общество, 10:30
Тренер «Вашингтона» объяснил рекордную результативность Овечкина Спорт, 10:27
По всей Украине объявили воздушную тревогу Политика, 10:23
Как и зачем российский агрокомплекс переходит на бережливое производство Новая экономика, 10:16
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 10:13
Как выбрать летние покрышки: базовые правила РБК Autonews, 10:12
Власти Крыма сообщили о взломе радио после оповещения об опасности Политика, 10:12
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
ФСБ закрыла печатавшую более 1 млрд поддельных рублей в год типографию Политика, 10:11
Кризис больше бьет по женским стартапам — их финансирование упало в 5 раз Pro, 10:10
Суд отменил штраф за дискредитацию армии главе музея в Екатеринбурге Политика, 10:08
Овечкин отреагировал на рекордную шайбу словами «неважно, что за гол» Спорт, 10:05
В Карабахе обвинили Азербайджан в перекрытии газопровода Политика, 10:01
Курс Ripple вырос на 20% на фоне нового поворота в разбирательстве с SEC Крипто, 10:01
Как инвестору подготовиться к новому мировому кризису. Мнения аналитиков Pro, 10:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Евросоюз направит €56 млн фермерам Восточной Европы из-за зерна с Украины

ЕК направит €56 млн фермерам Румынии, Польши и Болгарии из-за зерна с Украины
Из-за успеха «маршрутов солидарности» по вывозу украинского зерна в ЕС поток вырос с тысяч до нескольких миллионов тонн. Местные фермеры столкнулись с избытком продовольствия и убытками. Части из них выплатят компенсации
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Еврокомиссия предоставит €56 млн для помощи фермерам Польши, Румынии и Болгарии, пострадавшим от увеличения экспорта агрокультур с Украины, заявил комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, пишет Bloomberg.

«Мы наблюдаем увеличение поставок, огромный рост импорта для приграничных стран», — отметил он.

Болгария и Польша получат по €16 млн и €30 млн соответственно из-за того, что сочетание их внутреннего производства и импорта с Украины превысило средний показатель за пять лет до начала Россией военной операции, Румынии решили выделить €10 млн, так как она стала хабом для вывозимого с Украины зерна в Европу по «маршрутам солидарности».

Венгрия и Словакия также столкнулись с увеличением импорта украинского зерна, однако помощь им выделять не стали, так как их совокупные объемы импорта и внутреннего производства не превысили средний показатель за пятилетку до боевых действий.

Евросоюз и Украина заключили в 2016 году соглашение о всеобъемлющей и углубленной зоне свободной торговли, в рамках чего было приостановлено действие пошлин и тарифов примерно на половину украинских сельскохозяйственных товаров. Экспорт с Украины в ЕС оставшейся части продукции облегчили в прошлом мае на один год в рамках «маршрутов солидарности» — эти меры были приняты Европой для стимулирования экономики государства и пошаговой интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

Такие меры привели к тому, что импорт продовольствия в течение прошлого года значительно вырос — с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн. К примеру, в ноябре 2021 года в Польшу ввезли 6 тыс. т украинской кукурузы, годом позднее — 1637,6 тыс. т, следовало из данных Евросовета. Польские фермеры при этом столкнулись с эмбарго на поставки в Белоруссию и ограничением доступа на рынок Египта, говорилось в документе, а до испытывающих потребность в украинских товарах государств Западной Европы грузы из этой страны не доходят.

Читайте на РБК Pro
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Как вернуть внимание руководителя, если вас игнорируют — 6 способов
Пять фраз родителей, которые отбивают у подростка желание учиться
Как не лишиться половины бизнеса после развода: 4 способа

«В настоящее время все больше и больше признаков того, что, если не ограничить прирост [продукции с Украины], это может вызвать серьезные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе», — сказано в документе Евросовета.

В конце января делегации европейских стран предложили выплатить фермерам компенсации; «герметизировать» маршруты поставок с Украины, чтобы продукция не вредила местным фермерам, а направлялась транзитом на нуждающиеся в ней рынки; помочь Киеву способами, которые бы не мешали агросектору ЕС и др. Делегаты отдельно подчеркнули, что продолжают поддерживать Украину в конфликте с Россией.

«Никто не прогнозировал такого уровня успеха, когда «маршруты солидарности» были запущены, но, конечно, это стоило определенных затрат с точки зрения нарушения местной торговли в соседних странах», — признал в начале 2023 года замглавы Еврокомиссии Майкл Скеннел.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Еврокомиссия Евросоюз фермеры зерно Польша Болгария Румыния
Материалы по теме
В Польше началась забастовка фермеров из-за притока украинского зерна
Общество
Франция выделит фермерам €1 млрд после «катастрофы XXI века» с виноградом
Экономика
Небензя поставил Западу ультиматум по выполнению зерновой сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter