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Посол Украины в Турции назвал новый возможный маршрут для судов с зерном

Посол Украины в Турции назвал возможным маршрут для судов с зерном через воды Болгарии
Москва свернула безопасный коридор для движения судов в Черном море после выхода из зерновой сделки. Посол Украины в Турции предложил продолжить сделку без России и использовать альтернативный маршрут через воды Болгарии и Румынии
Судно с вывезенным из Украины в рамках сделки зерном в Стамбуле
Судно с вывезенным из Украины в рамках сделки зерном в Стамбуле (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Суда с украинским зерном могут следовать не по ранее согласованному в рамках зерновой сделки маршруту, а через территориальные воды Румынии и Болгарии, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, передает ТСН.

«У нас также есть возможности привлекать корабли и компании. С нашей точки зрения, это можно реализовать, даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски», — сказал он.

По словам Боднара, в данном случае нужна «ответственность международного сообщества», которое бы помогало Украине в реализации этого сценария и удерживало Россию от возможных атак.

Турция, как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, вряд ли использовать свои военно-морские корабли для оказания помощи судам из Украины, Анкара будет добиваться возвращения Москвы в сделку. 

Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН, включала в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

С момента заключения соглашения его действие регулярно продлевалось, последний раз — до 17 июля. В этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности «фактически прекратили свое действие сегодня».

МИД России, объявляя о возражениях против продления зерновой сделки, сообщил, что Москва отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря, сворачивает морской гуманитарный коридор и восстанавливает режим временно опасного района. Кроме того, было объявлено о расформировании Совместного координационного центра в Стамбуле, который контролировал вывоз продукции из Украины.

Ведомство допускало, что Россия вернется к участию в сделке, если появятся «конкретные результаты» выполнения ее требований, подразумевающих снятие ограничений на сельхозэкспорт страны.

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Боднар, как и ранее президент Украины Владимир Зеленский, высказался за продолжение сделки в трехстороннем формате, без России.

«С нашей стороны, поскольку мы подписывали соглашение с Турцией и ООН, мы предлагаем продлить его в трехстороннем формате, поскольку вывоз украинского зерна важен для обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — сказал дипломат (цитата по «Суспiльне»).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Зерновая сделка Черное море Турция Украина
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