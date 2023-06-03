Киев заявил о наличии «плана Б» на случай срыва зерновой сделки

Киев готов предложить страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки — уже без участия России, заявил глава Минсельхоза Николай Сольский. Москва настаивает на возобновлении работы аммиакопровода для сохранения сделки

У Украины есть «план Б» по продолжению экспорта зерна, если Россия выйдет из сделки, заявил Reuters министр сельского хозяйства страны Николай Сольский.

1 июня в ООН заявили, что Россия уведомила Стамбульский совместный координационный центр (СКЦ) о решении ограничить регистрацию судов в порт Южный под Одессой из-за отсутствия экспорта российского аммиака. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов после этого не исключил рассмотрения вопроса о возобновлении транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, потребовав при этом гарантий от партнеров. Речь идет о возможностях по вывозу зерна, которое «накапливается в портах», уточнил он, не сообщив деталей.

По словам Сольского, украинское правительство готово предложить страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки — уже без участия России.

«План Б… исключает четвертую сторону (Россию) в этих отношениях», — сказал министр.

Власти Украины уже создали специальный страховой фонд в размере около $547 млн для компаний, чьи суда будут заходить в украинские черноморские порты моря в рамках нового соглашения, рассказал глава минсельхоза. «Если нас полностью заблокируют, что почти произошло [уже] фактически, то перевозчики смогут пройти [через] этот коридор с гарантированной страховкой от нашего правительства», — пояснил Сольский.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН прошлым летом, после этого ее действие несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей: первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Москва предупреждала о возможном отказе от продления соглашения из-за того, что часть инициативы, касающаяся снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, не выполняется. В середине мая зерновую сделку удалось продлить еще на два месяца. Если прогресса по ней не будет, Россия будет считать, что она уже не работает, заявил в конце месяца глава МИД Сергей Лавров.

Россия в рамках зернового соглашения добивается в том числе возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Источник Reuters в украинском правительстве сообщал, что Киев готов пойти на такой шаг, если будет увеличено количество украинских портов, участвующих в сделке. Однако российская сторона такую возможность исключила.